В Германии метеорит упал на дома и вызвал панику: подумали — ракета (ВИДЕО) (1)

Редакция PRESS 9 марта, 2026 13:19

Важно 1 комментариев

Scanpix (Photo by Alexandra BEIER / AFP)

В Германии осколки метеорита повредили несколько жилых домов. Местные жители сообщали об "огненной вспашке" в небе. Многие опасались, что речь идет о ракете.

Обломки метеорита повредили несколько домов в земле Рейнланд-Пфальц в воскресенье вечером. Пострадавших нет. В городе Кобленц они пробили дыру в крыше и и провалились в спальню. В комнате на тот момент никого не было, сообщают спасательные службы.

Момент падения, по данным очевидцев, был довольно шумным и напоминал "столкновение автомобилей". "Я услышал звук, оглянулся, но машин не увидел", - рассказал немецким СМИ мужчина, ехавший близ пострадавшего дома.

 

Присутствие метеорита наблюдали не только в Рейнланд-Пфальце, но и в Баден-Вюртемберге. Люди сообщали о "ярком светящемся летящем объекте с коротким огненным сиянием и дымным следом".

На полицию и спасательные службы обрушился шквал звонков, некоторые опасались, что речь может идти о ракете, однако власти сообщили, что причин для беспокойства нет. 
 
Очевидцы из Нижней Саксонии, Гессена, Северного Рейна-Вестфалии и Саара поделились в соцсетях. фотографиями и видео метеорита.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (1)

Новости Латвии 18:53

Новости Латвии 1 комментариев

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (1)

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 1 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Важно 18:31

Важно 1 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 1 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Важно 18:15

Важно 1 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 1 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

Важно 18:06

Важно 1 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

