Laut dem Polizeipräsidium Rheinland-Pfalz haben Fragmente des Meteoriten um 19 Uhr Schäden an Dächern und Häusern im Hunsrück, der Eifel und in Koblenz verursacht. Im Video zu sehen ist der Eintritt des Boliden über Nonnweiler im Saarland
Обломки метеорита повредили несколько домов в земле Рейнланд-Пфальц в воскресенье вечером. Пострадавших нет. В городе Кобленц они пробили дыру в крыше и и провалились в спальню. В комнате на тот момент никого не было, сообщают спасательные службы.
Момент падения, по данным очевидцев, был довольно шумным и напоминал "столкновение автомобилей". "Я услышал звук, оглянулся, но машин не увидел", - рассказал немецким СМИ мужчина, ехавший близ пострадавшего дома.
Присутствие метеорита наблюдали не только в Рейнланд-Пфальце, но и в Баден-Вюртемберге. Люди сообщали о "ярком светящемся летящем объекте с коротким огненным сиянием и дымным следом".
На полицию и спасательные службы обрушился шквал звонков, некоторые опасались, что речь может идти о ракете, однако власти сообщили, что причин для беспокойства нет.
Очевидцы из Нижней Саксонии, Гессена, Северного Рейна-Вестфалии и Саара поделились в соцсетях. фотографиями и видео метеорита.