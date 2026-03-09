Обломки метеорита повредили несколько домов в земле Рейнланд-Пфальц в воскресенье вечером. Пострадавших нет. В городе Кобленц они пробили дыру в крыше и и провалились в спальню. В комнате на тот момент никого не было, сообщают спасательные службы.

Момент падения, по данным очевидцев, был довольно шумным и напоминал "столкновение автомобилей". "Я услышал звук, оглянулся, но машин не увидел", - рассказал немецким СМИ мужчина, ехавший близ пострадавшего дома.

Присутствие метеорита наблюдали не только в Рейнланд-Пфальце, но и в Баден-Вюртемберге. Люди сообщали о "ярком светящемся летящем объекте с коротким огненным сиянием и дымным следом".

На полицию и спасательные службы обрушился шквал звонков, некоторые опасались, что речь может идти о ракете, однако власти сообщили, что причин для беспокойства нет.



Очевидцы из Нижней Саксонии, Гессена, Северного Рейна-Вестфалии и Саара поделились в соцсетях. фотографиями и видео метеорита.