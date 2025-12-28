Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Генштабе ВСУ отвергли версию РФ о захвате ряда городов

© Deutsche Welle 28 декабря, 2025 13:47

Мир

Оборона Гуляйполя продолжается, ВС РФ не удается реализовать планы по захвату агломерации Покровск-Мирноград, заявили в Генштабе ВСУ. В Украине указали, что "российская дезинформация" не повлияет на дипработу Киева.

Утверждения Кремля о захвате Гуляйполе в Запорожской области Украины и Мирнограда в Донецкой области не подтверждаются фактами. Об этом заявили в субботу, 27 декабря, в Facebook представители Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).По их версии, ситуация в Гуляйполе - сложная, но оборонительная операция продолжается. Украинские военные продолжают активные действия по уничтожению пехотных групп ВС РФ в городе, заявили в Генштабе.

Там добавили, что оперативная обстановка в Мирнограде также остается тяжелой, однако российским подразделениям не удается реализовать планы по захвату агломерации Покровск-Мирноград. "Поэтому в ход идет оружие дезинформации", - отметили в ВСУ.

Путин заслушал доклад Герасимова по Мирнограду и Гуляйполю

Как сообщили ранее, 27 декабря, в пресс-службе Кремля, президент РФ Владимир Путин посетил пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с руководством Генштаба ВС РФ и заслушал доклад его начальника Валерия Герасимова. В отчете, в частности, содержались утверждения о взятии городов Мирноград (Герасимов использовал прежнее название города - Димитров. - Ред.) и Гуляйполе.

О ситуации в Константиновке

В ВСУ также назвали "выдумками" утверждения РФ о контроле над половиной города Константиновка в Донецкой области.

"Силы обороны Украины удерживают оборонительные рубежи и уничтожают противника на подступах к населенному пункту", - заявили в Генштабе. Там добавили, что 26 декабря были ликвидированы два танка ВС РФ с оборудованием для разминирования, а силы российской пехоты у города уничтожены украинскими БПЛА.

 Генштаб: Зачистили большую часть Купянска

Ранее Z-блогеры обвинили военное руководство РФ в передаче "наверх" ложных данных - в частности, о "взятии" Купянска. "Военкоры" опровергли эти данные, признав, что армия РФ потеряла контроль над городом в Харьковской области.

Между тем в украинском Генштабе указывают, что Силы обороны Украины освободили ряд населенных пунктов к северу от Купянска, "зачистили большую часть самого города и блокировали остатки российской группировки".

ВСУ: Оборона Покровска продолжается

В ВСУ также утверждают, что оборона Покровска в Донецкой области Украины продолжается уже 17 месяцев, а ВС РФ несут там "существенные потери".

По заявлению украинского Генштаба, "ложь россиян" в первую очередь ориентирована на "иностранных партнеров и существенно активизировалась именно во время мирных переговоров". "Российская дезинформация" не повлияет на украинскую позицию и "дальнейшую дипломатическую работу" Киева, добавили там.

Трамп встретится с Зеленским во Флориде

Президент США Дональд Трамп 28 декабря примет украинского коллегу Владимира Зеленского в курортном городе Палм-Бич в штате Флориде. По данным издания Politico, в числе прочего на переговорах будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины, предложение создать демилитаризованную зону на востоке страны, управление Запорожской АЭС и контроль над территорией Донбасса.

Главные новости

Приколы (не)нашего ИИ: кто такой Girwan и за что его так ненавидят в Латвии?
Важно

У пожарных и электриков много работы: ветер повалил деревья, дорожные знаки, сорвал кровлю
Важно

«Мы для них — как швейцарцы»: впечатления литовцев о Латвии
Важно

«Колодец желаний»: загадочный объект на променаде улицы Мукусалас

Как уже сообщалось, строительство променада на левом берегу Даугавы завершилось и 22 декабря объект был сдан в эксплуатацию. Торжественное открытие променада состоится 9 января.

Приколы (не)нашего ИИ: кто такой Girwan и за что его так ненавидят в Латвии?

В соцсетях набирает популярность фото с пародийного аккаунта AI being dumb, которое напоминает многочисленные "статистические" карты, циркулирующие в интернете: например, в каких странах предпочитают те или иные блюда, напитки, домашних животных и т.п. 

Ночной хаос в Рижском аэропорту: рейсы перенаправили аж в Данию, люди спали на полу

Из-за сильного ветра, который в ночь на воскресенье на латвийском побережье перешёл в бурю, была нарушена работа международного аэропорта Риги. Опубликованные в соцсетях посты и информация, доступная на сайте аэропорта, свидетельствуют о том, что многие рейсы задерживались и были перенаправлены в другие страны, сообщает Jauns.lv.

Обязательно ли обращаться к юристу или нотариусу для составления завещания

"Мне исполнилось 60 лет, и я решил составить завещание. Можно самому написать или надо к юристу или нотариусу обратиться?"

Предлагают отказаться от переноса выходных и двойной оплаты за работу в праздник; кто посмел?

Систему праздничных дней в Латвии нужно пересмотреть - отказаться от переноса рабочих дней и оценить отмену двойной ставки для работы в праздничные дни, "поскольку дополнительные выходные в долгосрочной перспективе структурно не влияют на благополучие работников". Такое мнение высказано в докладе представителя аналитического центра LaSER Аннемарии Апине.

«Могли остаться без дома в праздник!» Ветер повалил вышку связи в Лапмежциемсе (ВИДЕО)

О падении вышки сообщил в "Фейсбуке" ведущий прогноза погоды на ЛТВ Том Брицис, опубликовав видео, которое предоставил, по-видимому, житель этого посёлка Том Бирзниекс.

