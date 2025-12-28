В Генштабе ВСУ отвергли версию РФ о захвате ряда городов

Утверждения Кремля о захвате Гуляйполе в Запорожской области Украины и Мирнограда в Донецкой области не подтверждаются фактами. Об этом заявили в субботу, 27 декабря, в Facebook представители Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).По их версии, ситуация в Гуляйполе - сложная, но оборонительная операция продолжается. Украинские военные продолжают активные действия по уничтожению пехотных групп ВС РФ в городе, заявили в Генштабе.

Там добавили, что оперативная обстановка в Мирнограде также остается тяжелой, однако российским подразделениям не удается реализовать планы по захвату агломерации Покровск-Мирноград. "Поэтому в ход идет оружие дезинформации", - отметили в ВСУ.

Путин заслушал доклад Герасимова по Мирнограду и Гуляйполю

Как сообщили ранее, 27 декабря, в пресс-службе Кремля, президент РФ Владимир Путин посетил пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с руководством Генштаба ВС РФ и заслушал доклад его начальника Валерия Герасимова. В отчете, в частности, содержались утверждения о взятии городов Мирноград (Герасимов использовал прежнее название города - Димитров. - Ред.) и Гуляйполе.

О ситуации в Константиновке

В ВСУ также назвали "выдумками" утверждения РФ о контроле над половиной города Константиновка в Донецкой области.

"Силы обороны Украины удерживают оборонительные рубежи и уничтожают противника на подступах к населенному пункту", - заявили в Генштабе. Там добавили, что 26 декабря были ликвидированы два танка ВС РФ с оборудованием для разминирования, а силы российской пехоты у города уничтожены украинскими БПЛА.

Генштаб: Зачистили большую часть Купянска

Ранее Z-блогеры обвинили военное руководство РФ в передаче "наверх" ложных данных - в частности, о "взятии" Купянска. "Военкоры" опровергли эти данные, признав, что армия РФ потеряла контроль над городом в Харьковской области.

Между тем в украинском Генштабе указывают, что Силы обороны Украины освободили ряд населенных пунктов к северу от Купянска, "зачистили большую часть самого города и блокировали остатки российской группировки".

ВСУ: Оборона Покровска продолжается

В ВСУ также утверждают, что оборона Покровска в Донецкой области Украины продолжается уже 17 месяцев, а ВС РФ несут там "существенные потери".

По заявлению украинского Генштаба, "ложь россиян" в первую очередь ориентирована на "иностранных партнеров и существенно активизировалась именно во время мирных переговоров". "Российская дезинформация" не повлияет на украинскую позицию и "дальнейшую дипломатическую работу" Киева, добавили там.

Трамп встретится с Зеленским во Флориде

Президент США Дональд Трамп 28 декабря примет украинского коллегу Владимира Зеленского в курортном городе Палм-Бич в штате Флориде. По данным издания Politico, в числе прочего на переговорах будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины, предложение создать демилитаризованную зону на востоке страны, управление Запорожской АЭС и контроль над территорией Донбасса.