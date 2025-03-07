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В этом сезоне в Риге будет построено сразу несколько велодорожек

Редакция PRESS 7 марта, 2025 13:45

Новости Латвии 0 комментариев

В этом строительном сезоне в Риге планируется построить несколько велодорожек, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Весной, после окончания зимнего технологического перерыва, планируется начать строительство велодорожки и перекладка покрытия на улице Вилхелма Пурвиша. Работы будет выполнять ООО CBF "Ļ-KO". Проект предусматривает строительство велодорожки по всей длине улицы Вилхелма Пурвиша от улицы Дзирнаву до набережной генерала Радзиньша.

На участке от улицы Эмилии Беньямини до улицы Ластадияс проектное решение предусматривает строительство односторонних велодорожек, отделенных от проезжей части с каждой стороны улицы. На участке от улицы Ластадияс до набережной Радзиньша с правой стороны улицы Вилхелмса Пурвиша будет построена отдельная двухсторонняя велосипедная дорожка.

Весной на участке улицы Дзирнаву от улицы Тербатас до улицы Сколас планируется оборудовать велополосы и улучшить перекрестки. Процесс заключения договора с выбранным подрядчиком продолжается.

Продолжается оценка участников конкурса по проекту "Строительство велодорожки Центр - Кенгарагс - Румбула - Дарзини от Вантового моста до Железнодорожного моста", чтобы эти работы также начались с началом строительного сезона.

В этом году планируется реализовать три проекта велосипедной инфраструктуры регионального и городского значения на трех маршрутах.

Велосипедная инфраструктура будет построена на маршрутах Рига - Улброка, Рига - Кекава и Рига - Бабите - Пиньки.

В настоящее время по всем трем проектам объявлен открытый конкурс, в котором участники могут подать свои предложения.

Велосипедную инфраструктуру планируется создать на улице Латгалес в связи с продлением трамвайной линии 7, на участке от Каменного моста до Островного моста в связи с реконструкцией набережной Мукусалас, а также на улице Сканстес в связи с реконструкцией перекрестка на улице Сканстес. Решения для велосипедной инфраструктуры запланированы и на крупных строительных объектах - мосту Земитана, транспортной эстакаде от улицы Твайка до Кундзиньсала и 4-й очереди Южного моста.

В настоящее время ведется работа по планированию и проектированию велосипедной инфраструктуры в соответствии с различными градостроительными документами - главным образом, разработанной концепцией велосипедного движения.

В настоящее время ведется разработка проекта строительства пешеходной и велосипедной инфраструктуры на Бривибас гатве, на участке от выезда на улицу Бергу до границы Риги, и на улице Гранита, на участке от границы Риги до улицы Крустпилс, а также региональной и городской велосипедной инфраструктуры на маршруте Вецаки - Царникава.

Завершена разработка минимального строительного проекта для двух проектов - строительство велосипедной и пешеходной инфраструктуры на участке улицы Бикерниеку от улицы Юглас до границы Ропажского самоуправления и строительство велосипедной и пешеходной инфраструктуры на улицах Бергу и Упесциема от Бривибас гатве до границы Ропажского самоуправления.

В настоящее время проводится оценка претендентов на участие в закупке "Разработка и контроль строительной документации для пешеходных и велосипедных маршрутов в микрорайонах Риги". Закупка предусматривает разработку проектов строительства семи велосипедных дорожек в следующих местах - улицы Дзирциема и Буллю, Илукстес, Бралю Каудзишу, Ницгалес и Пилдас, Андрея Сахарова и Катлакална, Улброкас и создание магистральной велосипедной инфраструктуры на маршруте Браса - Саркандаугава - Милгравис.

После завершения оценки претендентов начнется разработка проектов для семи веломаршрутов.

В ближайшее время будет объявлен конкурс на проектирование и строительство веломаршрута "Центр - Кенгарагс - Румбула - Дарзини, участок от улицы Румбас, 88 до улицы Яниогу".

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Комментарии (0) 13 реакций
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