В ЕС отвергли идею «обратного» членства для Украины и призвали искать реалистичные варианты

Euronews 6 марта, 2026 11:42

Мир 0 комментариев

Страны-члены ЕС не поддержали предложение пересмотреть правила вступления в блок, чтобы предоставить Украине частичное членство – без права голоса и других преимуществ, в рамках так называемого "обратного" членства, опасаясь, что такая реформа подорвет доверие к процессу вступления.

Скептицизм стал очевиден в среду вечером во время неформального ужина послов с представителями Европейской комиссии, сообщили Euronews несколько дипломатов. "Идея этого ужина заключалась в том, чтобы вернуть обсуждение к политическому реализму", – сказал один из них на условиях анонимности. "Наш приоритет – прочно закрепить Украину в Европе, но сделать это с помощью реальных шагов".

Теперь, по его словам, "нам нужны другие варианты и другие условия". 
 
Согласно "реверсивной" модели, предложенной Комиссией, Украина стала бы формальным членом ЕС, но без доступа к большинству сопутствующих преимуществ – таких как право голоса, Общая сельскохозяйственная политика (CAP) и региональные фонды "сплочения".

Эти преимущества предоставлялись бы постепенно, по мере достигнутого прогресса и соблюдения Киевом необходимых критериев. По сути, траектория вступления была бы "перевернута".

Однако в среду послы встретили эту концепцию весьма скептически, и отсутствие энтузиазма в зале показало, что идея, вероятно, не получит продолжения.

Такая реакция была вполне ожидаемой: столицы уже давали понять, что выступят против реорганизации. Другой дипломат порицал Комиссию за нагнетание шумихи и создание "иллюзии", что расширение может быть исключительно политическим, а не основанным на "заслугах".

2027 год под сомнением

Послы согласились, что в ближайшие месяцы необходимо продолжить обсуждения, чтобы найти баланс между стремлением Украины присоединиться к блоку и необходимостью сохранить стабильность союза и целостность процесса вступления. Он состоит из 35 сложных переговорных глав, на закрытие которых могут уйти годы.

Черногория – наиболее продвинутая страна-кандидат – начала переговоры еще в июне 2012 года. Для Украины – первой страны, подавшей заявку на вступление, находясь в состоянии войны, – столь длительное ожидание считается неприемлемым.

Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы в будущем мирном соглашении была зафиксирована "четкая дата", а в качестве возможного ориентира называется 2027 год. Конкретная дорожная карта вступления в ЕС могла бы частично компенсировать болезненные территориальные уступки и облегчить получение необходимой поддержки общества на референдуме о членстве.

"Мы действительно хотим ускорить процесс вступления в ЕС", – сказал Зеленский на прошлой неделе, предупредив, что Москва попытается расколоть страны-члены и сорвать необходимый консенсус.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая рядом с Зеленским, высоко оценила "выдающуюся" скорость реформ в Киеве, но предостерегла от попыток жестко фиксировать дату вступления. "Дата, которую вы устанавливаете, – это ориентир, к которому вы стремитесь. Но вы знаете, что с нашей стороны такие даты сами по себе невозможны", – сказала она.

Скептицизм проявляется и публично. Ранее на этой неделе новый премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен призвал Брюссель проявлять "осторожность" в вопросе расширения.

"Мы готовы рассмотреть возможность более широкой поддержки этих стран-кандидатов, но слишком быстрое расширение – это не тот путь, по которому следует идти", – сказал Йеттен журналистам.

 

Комментарии (0)

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

