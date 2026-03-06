В ЕС отвергли идею «обратного» членства для Украины и призвали искать реалистичные варианты

Скептицизм стал очевиден в среду вечером во время неформального ужина послов с представителями Европейской комиссии, сообщили Euronews несколько дипломатов. "Идея этого ужина заключалась в том, чтобы вернуть обсуждение к политическому реализму", – сказал один из них на условиях анонимности. "Наш приоритет – прочно закрепить Украину в Европе, но сделать это с помощью реальных шагов".

Теперь, по его словам, "нам нужны другие варианты и другие условия".



Согласно "реверсивной" модели, предложенной Комиссией, Украина стала бы формальным членом ЕС, но без доступа к большинству сопутствующих преимуществ – таких как право голоса, Общая сельскохозяйственная политика (CAP) и региональные фонды "сплочения".

Эти преимущества предоставлялись бы постепенно, по мере достигнутого прогресса и соблюдения Киевом необходимых критериев. По сути, траектория вступления была бы "перевернута".

Однако в среду послы встретили эту концепцию весьма скептически, и отсутствие энтузиазма в зале показало, что идея, вероятно, не получит продолжения.

Такая реакция была вполне ожидаемой: столицы уже давали понять, что выступят против реорганизации. Другой дипломат порицал Комиссию за нагнетание шумихи и создание "иллюзии", что расширение может быть исключительно политическим, а не основанным на "заслугах".

2027 год под сомнением

Послы согласились, что в ближайшие месяцы необходимо продолжить обсуждения, чтобы найти баланс между стремлением Украины присоединиться к блоку и необходимостью сохранить стабильность союза и целостность процесса вступления. Он состоит из 35 сложных переговорных глав, на закрытие которых могут уйти годы.

Черногория – наиболее продвинутая страна-кандидат – начала переговоры еще в июне 2012 года. Для Украины – первой страны, подавшей заявку на вступление, находясь в состоянии войны, – столь длительное ожидание считается неприемлемым.

Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы в будущем мирном соглашении была зафиксирована "четкая дата", а в качестве возможного ориентира называется 2027 год. Конкретная дорожная карта вступления в ЕС могла бы частично компенсировать болезненные территориальные уступки и облегчить получение необходимой поддержки общества на референдуме о членстве.

"Мы действительно хотим ускорить процесс вступления в ЕС", – сказал Зеленский на прошлой неделе, предупредив, что Москва попытается расколоть страны-члены и сорвать необходимый консенсус.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая рядом с Зеленским, высоко оценила "выдающуюся" скорость реформ в Киеве, но предостерегла от попыток жестко фиксировать дату вступления. "Дата, которую вы устанавливаете, – это ориентир, к которому вы стремитесь. Но вы знаете, что с нашей стороны такие даты сами по себе невозможны", – сказала она.

Скептицизм проявляется и публично. Ранее на этой неделе новый премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен призвал Брюссель проявлять "осторожность" в вопросе расширения.

"Мы готовы рассмотреть возможность более широкой поддержки этих стран-кандидатов, но слишком быстрое расширение – это не тот путь, по которому следует идти", – сказал Йеттен журналистам.