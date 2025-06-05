В декларацию «О преступной русификации» попала всего одна русская фамилия. Какая же?

Но уже сегодня стало известно, что в документ в качестве "наглядного примера" вошла одна единственная русская фамилия - радиоведущей Латвийского радио 4 Ольги Князевой, которой "припомнили" эпизод с интервью с послом Украины, которому Ольга в передаче, языком которой является русский, задавала вопрос на русском языке. А посол отвечал на английском. Предварительна данная схема была согласована с посольством Украины.

"Завтра в Сейме будет рассматриваться новый документ - декларация о преступной дерусификации и предотвращении её лингвистических последствий. И вот представьте, в большом документе, где есть и исторический ракурс и прочее значится только одна конкретная фамилия. Моя. А все потому, что когда к нам пришёл посол Украины, вопросы ему я задавала по-русски. Он отвечал по-английски. Но перед этим само собой разумеется, что мы спросили, на каком языке он готов получать вопросы. В студии сидел переводчик и не было никаких проблем перевести ещё и вопросы. Но разразилась буря - сначала в сети X, потом запросы на радио, и вот - знакомьтесь. Я главный герой этого документа. Значит ли это, что меня надо дерусифицировать, или радио целиком, или посла, который согласился на вопросы на русском. Я не знаю. Но все это тревожно как-то. И в плане личной безопасности в том числе", - написала Ольга на своей странице в Facebook.

Если декларация будет принята, то, согласно её тексту, государство должно будет устранить последствия русификационной политики, которая по сей день ослабляет статус латышского языка.

В документе предлагается разработать чёткий план действий по ограничению использования русского языка в общественной жизни, параллельно усиливая позиции латышского — в образовании, СМИ и публичной коммуникации.

Подробнее мы писали об этом здесь: press.lv