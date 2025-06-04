Как заявляют в NA, предлагаемая декларация станет «важным юридическим документом, который создаст правовую основу и аргументацию для целенаправленной и всеобъемлющей работы по ограничению использования русского языка в публичной сфере».

Национальное объединение подчёркивает, что укрепление позиций государственного языка в стране сегодня особенно актуально, так как Россия продолжает вести гибридную войну, и в их стратегии русский язык рассматривается как одно из ключевых средств влияния на латвийское государство и общество.

Если декларация будет принята, то, согласно её тексту, государство должно будет устранить последствия русификационной политики, которая по сей день ослабляет статус латышского языка.

В документе предлагается разработать чёткий план действий по ограничению использования русского языка в общественной жизни, параллельно усиливая позиции латышского — в образовании, СМИ и публичной коммуникации.

В случае утверждения декларации, Кабинету министров поручат подготовить конкретные законопроекты и шаги по реализации обновлённой языковой политики.

Сообщается, что некоторые коллеги-оппозиционеры из «Объединенного списка» уже откликнулись на призыв Нацблока присоединиться к декларации.