В четверг в Латвии ожидается пасмурная погода, местами дожди

Редакция PRESS 23 октября, 2025 08:44

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг в Латвии будет облачно, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, сообщают синоптики.

Вечером дождь сохранится в Латгалии и местами в Видземе, в Курземе возможен туман. Ветер слабый или умеренный, юго-восточный. Воздух прогреется до +6..+11 градусов.

В Риге небо будет пасмурным, местами пройдут дожди, юго-восточный ветер умеренный, температура воздуха около +9 градусов.

«Погоду определяет восточная окраина циклона», — сообщили синоптики. Атмосферное давление у моря около 1000 гектопаскалей, в восточной части страны — до 1010 гектопаскалей.

Утром в четверг над Латвией сохраняется облачная погода, в ряде районов идёт слабый дождь, а более интенсивные осадки отмечаются в Курземе и Земгале. Температура воздуха — от +3..+6 градусов на востоке до +7..+9 градусов в центральной и западной части страны.

Ветер южный, юго-восточный, слабый или умеренный. Местами туман или дымка. Качество воздуха остаётся хорошим.

В Риге утром облачно, возможен небольшой дождь, ветер южный со скоростью около 4 м/с, порывы до 9 м/с. Температура воздуха +7..+8 градусов.

Максимальная температура среды, по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, колебалась от +6,9 градуса в Алсунге до +11,2 градуса в Павилосте.

Для сравнения: 22 октября самая высокая температура в Европе составила +31 градус в Испании и +32 градуса на Кипре, а самая низкая — минус 7 градусов в Исландии.

