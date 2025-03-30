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В Чехии объявлено чрезвычайное положение в связи с техногенной катастрофой

Euronews 30 марта, 2025 11:37

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В восточной части Оломоуцкого края Чешской Республики было объявлено чрезвычайное положение в связи с загрязнением озера токсичным бензолом. Несмотря на то, что инцидент произошел в прошлом месяце, 28 февраля, ситуация стала катастрофической, когда стало известно о попадании бензола в озеро и грунтовые воды.

Грузовой поезд сошел с рельсов у входа на станцию Хустопеце, вероятно, из-за высокой скорости. Большая часть из 17 вагонов загорелась сразу после аварии. Из цистерн, перевозивших более 1 000 тонн бензола, в грунтовые воды вытекло около 350 тонн.

Приказ о чрезвычайной ситуации наделяет местные власти особыми полномочиями по выделению ресурсов и немедленному началу работ по оказанию помощи. Уже ведутся работы по извлечению бензола из пострадавших водоемов. Между железнодорожными путями и водой вырыты десятки очистных ям, устанавливаются особые металлические конструкции (шпунты Ларсена) для предотвращения дальнейшего распространения. Власти опасаются, что ущерб от пожара и техногенной катастрофы превысит отметку в 40 миллионов евро.

Чрезвычайное положение будет действовать до 27 апреля, чтобы смягчить последствия кризиса.

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