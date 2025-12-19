Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В белгородском СИЗО найден мертвым военный, которого обвинили в двойном убийстве и изнасиловании

19 декабря, 2025 16:47

Мир

О смерти Алексея Кострикина сообщило издание «Фонарь». Областное управление ФСИН сообщило о суициде, отметив, что при осмотре тела «не обнаружили признаков насильственной смерти», пишет ВВС.

Самовольно оставивший часть военный подозревался в том, что 29 октября он проник в дом в поселке Новая Таволжанка, убил хозяина и изнасиловал его жену.

Помимо этого, его проверяли на причастность к убийству жителя того же поселка 3 ноября — он приехал в село проверить свой дом, где, предположительно, прятался Кострикин.

Дезертира задержали после первого убийства, но 31 октября он сбежал из-под стражи. После этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков потребовал мобилизовать все ресурсы на поиски военного — в частности, «поднять всю самооборону» и добровольческую дружину.

Сообщалось, что Кострикину удавалось скрываться в Шебекинском округе, потому что он был проводником на Волчанском направлении и заводил российских военных на позиции в обход минных полей, заграждений и других преград. Повторно его задержали в начале ноября в селе Вознесеновка Шебекинского района, когда он пытался купить пива в алкогольном магазине. При этом ему прострелили ногу.

Главные новости

Алла Пугачева выпустила новую антивоенную песню «Давай просто жить» (видео)
Важно

Алла Пугачева выпустила новую антивоенную песню «Давай просто жить» (видео) (1)

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка
Важно

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

Тогда я попросила на 200 евро больше: девушка в шоке от результата рабочего интервью
Важно

Тогда я попросила на 200 евро больше: девушка в шоке от результата рабочего интервью

В Латвии разрешили нейтрализовать дроны у критической инфраструктуры

Новости Латвии 18:38

Новости Латвии

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

Дождливая ночь и осторожные прояснения

Важно 18:29

Важно

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

Где в Латвии можно будет покататься на горных лыжах на Рождество?

Важно 18:23

Важно

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Новая станция техосмотра в Риге сможет обслуживать до 1000 авто в день

Важно 18:20

Важно

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Ford неожиданно меняет курс: автоаккумуляторы уходят в дата центры

Всюду жизнь 18:10

Всюду жизнь

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

Важно 17:47

Важно

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

Рижане требуют не застраивать Малую Аркадию. Но денег на парк у Риги нет

Важно 17:35

Важно

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

