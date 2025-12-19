В белгородском СИЗО найден мертвым военный, которого обвинили в двойном убийстве и изнасиловании

Самовольно оставивший часть военный подозревался в том, что 29 октября он проник в дом в поселке Новая Таволжанка, убил хозяина и изнасиловал его жену.

Помимо этого, его проверяли на причастность к убийству жителя того же поселка 3 ноября — он приехал в село проверить свой дом, где, предположительно, прятался Кострикин.

Дезертира задержали после первого убийства, но 31 октября он сбежал из-под стражи. После этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков потребовал мобилизовать все ресурсы на поиски военного — в частности, «поднять всю самооборону» и добровольческую дружину.

Сообщалось, что Кострикину удавалось скрываться в Шебекинском округе, потому что он был проводником на Волчанском направлении и заводил российских военных на позиции в обход минных полей, заграждений и других преград. Повторно его задержали в начале ноября в селе Вознесеновка Шебекинского района, когда он пытался купить пива в алкогольном магазине. При этом ему прострелили ногу.