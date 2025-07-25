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В Балви боятся медведей. Министр требует инструкций для населения

© LETA 25 июля, 2025 16:41

Новости Латвии 0 комментариев

Кадр видео из соцсети

Жители Балвского края всё чаще сталкиваются с медведями и боятся выходить в лес. В связи с этим министр земледелия Армандс Краузе (СЗК) и вице-председатель Балвской краевой думы Инта Кальва обратились в  Управление охраны природы (DAP) с просьбой подготовить для населения чёткие инструкции, как вести себя при встрече с медведем, и наладить оперативное реагирование при угрозе.

«Нельзя жить в иллюзиях, что медвежонок — это милый плюшевый зверёк. Не надо ждать, пока кто-то из детей пострадает», — заявил министр, подчеркнув, что подобные визиты хищников чреваты серьёзным риском.

Краузе ранее уже предлагал разрешить отстрел диких животных, приближающихся к домам, ульям и домашним животным. По его мнению, если медведь зашёл во двор, он представляет опасность и должен быть признан объектом для отстрела. Однако это противоречит законодательству ЕС, где бурый медведь находится под охраной.

Служба охраны природы отмечает, что в Латвии сейчас насчитывается около 120 медведей, и популяция восстанавливается. Для сравнения: в Эстонии — более 1000 особей. Охота на бурых медведей в Латвии запрещена, а план по охране этого вида действует с 2003 года.

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