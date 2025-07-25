В Балви боятся медведей. Министр требует инструкций для населения

«Нельзя жить в иллюзиях, что медвежонок — это милый плюшевый зверёк. Не надо ждать, пока кто-то из детей пострадает», — заявил министр, подчеркнув, что подобные визиты хищников чреваты серьёзным риском.

Краузе ранее уже предлагал разрешить отстрел диких животных, приближающихся к домам, ульям и домашним животным. По его мнению, если медведь зашёл во двор, он представляет опасность и должен быть признан объектом для отстрела. Однако это противоречит законодательству ЕС, где бурый медведь находится под охраной.

Служба охраны природы отмечает, что в Латвии сейчас насчитывается около 120 медведей, и популяция восстанавливается. Для сравнения: в Эстонии — более 1000 особей. Охота на бурых медведей в Латвии запрещена, а план по охране этого вида действует с 2003 года.