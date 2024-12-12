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В Австралии пропали сотни образцов смертельного для человека вируса: власти начали срочное расследование

Редакция PRESS 12 декабря, 2024 08:29

Мир 0 комментариев

Власти австралийского штата Квинсленд начали срочное расследование, чтобы выяснить, куда пропали 323 образца вируса из государственной высокотехнологичной вирусологической лаборатории, сообщает The Epoch Times.

Инцидент, названный «серьезным нарушением биобезопасности», произошел в 2021 году, но обнаружился только в 2023-м. Лаборатория занимается исследованиями инфекционных заболеваний, переносимых насекомыми и животными.

Пропавшие материалы включали 100 образцов смертельного вируса Хендра, а также лиссавируса и хантавируса. По всей видимости, образцы исчезли после того, как морозильная камера, в которой они хранились, сломалась.

Вирус Хендра - зоонозное заболевание, то есть человек может заразиться им после контакта с животными. Свое название он получил после того, как в 1994 году от него погибли 13 лошадей и один тренер в конюшне Хендра в пригороде Брисбена. Вирус передается фруктовыми летучими мышами.

С тех пор по всей Австралии произошло 66 известных вспышек, в результате которых погибли еще четыре человека и десятки лошадей.

Среди пропавших образцов - 223 образца лиссавируса, еще одного потенциально смертельного заболевания, похожего на бешенство. Им можно заразиться через укус больного животного.

Министр здравоохранения Квинсленда Тим Николлс, объявляя о расследовании так называемой «части 9», сказал, что нарушение было обнаружено в августе 2023 года, и лаборатория не может сказать, был ли материал удален или уничтожен.

Именно часть передачи этих материалов вызывает беспокойство», - сказал Николс. "Они были переданы в действующий холодильный склад без надлежащего оформления документов. Материалы могли быть изъяты из этого безопасного хранилища, потеряны или иным образом упущены из виду».

Он сказал, что образцы не были взяты или украдены из лаборатории, хотя органы здравоохранения, лаборатория и правительство могут этого не знать.

На вопрос о том, почему общественность не была проинформирована о нарушении раньше, Никол ответил, что это будет частью отчета. «Я думаю, что все это вопросы, по которым расследование сможет предоставить нам информацию», - сказал он.

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