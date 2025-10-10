Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В аптеке — по-новому: как правильно покупать компенсируемые лекарства?

«Вести» 10 октября, 2025 12:49

Важно 0 комментариев

"Мне выписали компенсируемые лекарства – в первый раз. Я пришел в аптеку, мне по компьютеру нашли все, что выписали. Но все купить у меня не хватило денег. Я пошел домой, взял наличные из запаса и пошел в другую аптеку, рядом с домом, чтобы докупить остальные лекарства. Когда подошла моя очередь, фармацевт сказала, что после первого открытия рецептов вход в мои данные блокируется и в этот день больше нельзя открыть страничку в Интернете. Почему же меня не предупредили, что есть такие правила, когда я первый раз покупал лекарства? Трудно мне ходить туда-сюда, мне уже девятый десяток пошел..."

Надо ли предупреждать пациента в аптеке о некоторых нюансах приобретения лекарств?

Препараты и так становятся все дороже, плюс надо платить 75 центов за рецепт, и эту бессовестную норму так и не отменяют, несмотря на возмущения пациентов. Люди в аптеку приходят не за конфетами, а за средствами для лечения.

Как сообщают в аптеках, страница e-veseliba порой не открывается в нужный момент, приходится ждать. Но такого правила нет, что в один день нельзя два раза зайти на портал одному пациенту.

Вместе с тем есть другие ограничения. Вот что сообщили в Национальной службе здравоохранения:

- Используя обычный электронный рецепт (синего цвета), пациент может приобретать лекарства по частям в одной или нескольких аптеках, поскольку фармацевт будет видеть остаток лекарства в системе электронного здравоохранения.

В свою очередь электронный рецепт на компенсируемые лекарства (розового цвета) можно использовать так же, как и раньше, – приобретая все лекарства сразу, поскольку выдача компенсируемых лекарств по частям невозможна. Этот порядок также распространяется на приобретение психотропных и наркологических препаратов.

Это означает, что компенсируемые лекарства не могут приобретаться по частям, о чем пациенту сообщает фармацевт аптеки или врач, выписывающий рецепт. Если была приобретена только часть лекарства, пациенту необходимо повторно обратиться к своему лечащему врачу.

Эти нехитрые правила пригодятся пациентам, которые пользуются компенсируемыми лекарствами. Ведь каждый препарат – это надежда на выздоровление...

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА

 

