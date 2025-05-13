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Уже в июле: более 37 тысяч участников готовы к празднику песни и танца (2)

© LETA 13 мая, 2025 11:21

История и культура 2 комментариев

По данным в последний день регистрации, 11 мая, в XIII Латвийском празднике песни и танца школьной молодежи примут участие более 37 500 человек - 33 630 детей и молодых людей, 1460 руководителей коллективов и 2460 сопровождающих лиц со всей Латвии. Наибольшее количество участников составляют хоры и коллективы народных танцев.

В смотрах-конкурсах мастерства, проведенных в 2025 году, для участия в совместных репертуарных концертах праздника было выдвинуто 100% участников хоров, 96% в секторе народных танцев, среди ансамблей кокле - 86%, фольклорных коллективов - 100%, ансамблей аккордеонистов - 100%.

Все коллективы, не выдвинутые на участие в общих концертах, приглашены выступить на центральной площадке фестиваля - в Верманском саду, где в течение недели можно будет насладиться праздничной атмосферой и радостью.

Наиболее представленным культурно-историческим регионом на XIII Латвийском празднике песни и танца школьной молодежи станет Видземе - 681 коллектив.

Ожидается участие 279 коллективов из Курземе, 240 из Латгале, 165 из Земгале и 52 из Селии. Диаспору будут представлять 17 коллективов из Австралии, Германии, Великобритании, Ирландии, Норвегии, Италии, Швейцарии, Испании, Люксембурга, Бельгии, Франции и Нидерландов.

Ригу будут представлять 448 коллективов и около 10 000 участников, более 1000 участников будут от Огрского, Валмиерского, Баускского, Цесисского краев, Елгавы, Тукумсского, Мадонского краев и Лиепаи.

30 945 участников представляют один коллектив, в то время как 2 685 детей и молодых людей активны в нескольких коллективах.

XIII Латвийский праздник песни и танца школьной молодежи пройдет с 5 по 13 июля.

Во время праздника в Риге предусмотрено более 30 мероприятий на более чем 15 площадках - на Большой эстраде Межапарка, стадионе "Daugava", в арене "Xiaomi", в Международном выставочном центре на Кипсале, театре "Dailes", Дворце культуры ВЭФF, Латвийском этнографическом музее под открытым небом, на площади Бривибас, Верманском саду и в других местах.

(Diena)

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