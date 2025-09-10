Недавно в Латвии было создано новое общество по борьбе с испанским слизнем. Его член правления Харалдс Екабсонс подчеркивает, что испанский слизень, если с ним не начать бороться вовремя, повлияет не только на жизнь простых латвийцев, но и на многие сферы экономики Латвии:

«Можем ли мы представить среду, где испанский слизень станет настолько распространен, что вы не сможете выйти из своего дома, потому что будет некуда поставить ногу? Мог ли кто-то представить себе такое 10 лет назад? Я думаю, что нет. Но, к сожалению, такая ситуация существует. Если мы посмотрим в масштабе Латвии, то это затрагивает многие сферы. Например, туризм.

Как вы думаете, сколько людей будут готовы поставить палатку в кемпинге или поехать на рыбалку, если невозможно будет пройти? Они будут ходить как по катку, а не по траве. Они не смогут поставить палатки. Это также относится к мероприятиям на природе».

Говоря о методах борьбы, генеральный директор Управления по защите природы Лаура Антеина подчеркнула: слизней лучше собирать, а не давить или разрезать ножницами. При механическом уничтожении яйца моллюсков могут попасть в почву и там размножиться.

В свою очередь после сбора слизней их нужно закопать: «Дополнительно мы призываем закапывать испанских слизней на глубине по меньшей мере одного метра под землей, чтобы быть уверенными, что их яйца точно не вылупятся. С точки зрения научного подхода, по последней информации, яйца испанского слизня не выживают, если температура земли ниже -3 градусов, или если температура превышает 25 градусов».