Уже и отдых на природе под угрозой: нашествие испанских слизней (1)

© Lsm.lv 10 сентября, 2025 15:35

Новости Латвии 1 комментариев

Испанский слизень распространяется в Латвии все активнее. Специалисты предупреждают: если не принять меры, через несколько лет в некоторых местах будет невозможно поставить палатку или провести мероприятие на природе из-за массового нашествия этих моллюсков, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на ЛР.

Недавно в Латвии было создано новое общество по борьбе с испанским слизнем. Его член правления Харалдс Екабсонс подчеркивает, что испанский слизень, если с ним не начать бороться вовремя, повлияет не только на жизнь простых латвийцев, но и на многие сферы экономики Латвии:

«Можем ли мы представить среду, где испанский слизень станет настолько распространен, что вы не сможете выйти из своего дома, потому что будет некуда поставить ногу? Мог ли кто-то представить себе такое 10 лет назад? Я думаю, что нет. Но, к сожалению, такая ситуация существует. Если мы посмотрим в масштабе Латвии, то это затрагивает многие сферы. Например, туризм.

Как вы думаете, сколько людей будут готовы поставить палатку в кемпинге или поехать на рыбалку, если невозможно будет пройти? Они будут ходить как по катку, а не по траве. Они не смогут поставить палатки. Это также относится к мероприятиям на природе».

Говоря о методах борьбы, генеральный директор Управления по защите природы Лаура Антеина подчеркнула: слизней лучше собирать, а не давить или разрезать ножницами. При механическом уничтожении яйца моллюсков могут попасть в почву и там размножиться.

В свою очередь после сбора слизней их нужно закопать: «Дополнительно мы призываем закапывать испанских слизней на глубине по меньшей мере одного метра под землей, чтобы быть уверенными, что их яйца точно не вылупятся. С точки зрения научного подхода, по последней информации, яйца испанского слизня не выживают, если температура земли ниже -3 градусов, или если температура превышает 25 градусов».

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (1)

Важно 21:40

Важно 1 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (1)

Мир 21:38

Мир 1 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (1)

Важно 21:38

Важно 1 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (1)

Важно 21:07

Важно 1 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (1)

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 1 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (1)

Важно 21:06

Важно 1 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (1)

Бизнес 21:01

Бизнес 1 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

