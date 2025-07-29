Уволился руководитель Рижского управления гражданской обороны

"Я принял решение прекратить работу в Рижском самоуправлении. Для меня последним рабочим днем в Риге станет 22 августа", - сообщает Рейнсонс.

Он гордится всем, чего ему удалось достичь на этом посту вместе с командой.

Геополитическая ситуация свидетельствует о том, что гражданская оборона и впредь будет играть существенную роль не только в Риге, Латвии или Балтии, но и во всем регионе, считает Рейнсонс. Поэтому, по его мнению, необходимо продолжать развивать систему гражданской обороны в целом - как физическую инфраструктуру, так и цифровые системы и кибербезопасность, а также способствовать устойчивости самоуправления за счет расширения базы материально-технических средств и локальной сети складов.

Рейнсонс сообщил, что продолжит работу в сфере гражданской обороны.

Как сообщалось, бывший руководитель Центра оперативной информации Елгавского самоуправления Рейнсонс начал руководить управлением гражданской обороны и оперативной информации Рижского самоуправления в 2023 году.