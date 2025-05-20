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«Утри слезы! Это русский»: мать из скандального видео с турнира по дзюдо объяснила свои слова (1)

Редакция PRESS 20 мая, 2025 16:17

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На детских спортивных соревнованиях поведение родителей нередко выходит за рамки дозволенного, что может привести к конфликтным ситуациям — на это уже обращал внимание Латвийский баскетбольный союз. Один из таких инцидентов произошёл в минувшие выходные в Риге, на турнире по дзюдо.

Во время турнира Young Stars в категории до 34 кг, где участвовали дети в возрасте от 8 до 11 лет, мама одного из спортсменов произнесла спорную фразу, которая вызвала общественный резонанс. После того как её сын прижал соперника к татами, она крикнула: «Утри слезы! Все равно. Это русский». На замечание из зала последовал диалог:

— То, что вы говорите, это нормально?
— Да, нормально! — ответила женщина.

Инцидент попал на видео и вызвал бурное обсуждение в социальных сетях.

Как выяснило LSM+, женщину зовут Сабине Козловска. Она предоставила письменный комментарий, в котором утверждает, что не имела цели кого-либо оскорбить:
«С моей стороны ни в чей адрес не прозвучало ничего оскорбительного», — написала она.

По её словам, представители разных национальностей по-разному ведут себя в поединках, и её сын уже не впервые сталкивается с «агрессивной манерой борьбы» у некоторых соперников. Она также пояснила ситуацию, предшествовавшую её словам:

«Во время поединка (это видно на видео) парень специально надавил на голову моего ребёнка сзади, в результате чего его лицо и нос ударились о татами, что вызвало кровотечение из носа. После этого я сказала своему ребёнку, упомянув национальность соперника, чтобы он собрался и был более внимателен в продолжении борьбы».

Сабине отметила, что их семья — многонациональная, а среди близких друзей — множество русских, включая её лучшую подругу.

Латвийская федерация дзюдо отреагировала на произошедшее серьёзно. На своём сайте организация сообщила о созыве внеочередного заседания правления для анализа ситуации и разработки мер по недопущению подобных инцидентов в будущем.

«Латвийская федерация дзюдо решительно выступает против любой агрессии, оскорбительных высказываний и нетерпимого поведения со стороны родителей и зрителей во время детских соревнований, а также против разжигания вражды, дискриминации или негативного отношения, основанного на национальности человека или используемом языке. Наши ценности основаны на уважении, честности и развитии детей в спорте, и подобным ситуациям не место в среде дзюдо», — говорится в официальном заявлении.

На вопрос, считает ли Сабине Козловска допустимым упоминать национальность спортсмена в публичном контексте, особенно с учётом вызванного резонанса, она ответила:
«Я считаю, что своей национальностью нужно гордиться!»

Примечательно, что её сын в итоге победил в том поединке.

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