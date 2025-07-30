Уточненный прогноз погоды на начало августа: не так уж и плохо

Последний день июля будет преимущественно облачным, во многих местах ожидаются дожди, местами сильные, с грозами. Будет дуть слабый ветер, температура повысится лишь до +15...+22 градусов, и только на северо-востоке страны сохранится жара до +27 градусов.

В первые дни августа возможны кратковременные ливни и грозы, в ночные и ранние утренние часы местами туман. Зато южный ветер принесет тепло. Днем температура достигнет +20...+25 градусов.

Зато ночи станут холоднее, температура воздуха на большей части территории страны опустится до +11...+16 градусов.

В среду и четверг ожидаются осадки, которые вызовут подъем уровня воды в реках, причем самый сильный дождь пройдет в западной части страны, локальные сильные ливни также ожидаются в Видземе и Латгале.