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«Уровень стресса 99/100»: путь из Риги в Таллин на электромобиле стал рискованным приключением

Редакция PRESS 19 декабря, 2024 18:39

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Не хватает в жизни острых ощущений? Отправляйтесь зимой из Риги в Таллин на электромобиле - такой совет дает Роланд. На собственном опыте он пережил несколько не самых приятных часов своей жизни, оказавшись в непростой ситуации на дороге. И он уверен: если вздумаете повторить, скучно вам точно не будет!

О своих злоключениях на пути из Риги в Таллин в социальной сети Facebook написал Роланд Акменьтиньш. В этой истории есть все: и семейная драма, и разочарование пополам со страхом, и практически драматичный финал. Судите сами:

«Поезжайте в Эстонию на электромобиле, говорили они. Там зарядные станции на каждом углу, говорили они.

Где-то под Пярну я понял, что до пункта назначения в Таллине мне не хватит заряда на пару десятков километров. Время запланировано с запасом, поэтому я посмотрел, где находится ближайшая зарядная станция, и отправился туда. И тут началось…

Станция №1 не работает. Подключаю кабель, через приложение Mobily запускаю зарядку, но каждый раз, когда станция соединяется с автомобилем, сразу же отключается. Ну ладно. Ноль стресса. Времени ещё много, и рядом, через дорогу, есть ещё одна станция.

Подъезжаем к станции №2 (Eleport), подключаем кабель, в приложении запускаем зарядку. Пока всё хорошо, но чтобы киловатты начали заряжать мой аккумулятор, нужно нажать кнопку «старт» на самой станции. Эта «кнопка» – сенсорный экран. Экран светится, но на мои касания не реагирует. Пробую так и эдак – никакой реакции. Уже немного раздражён, но ещё без паники. Смотрю в Waze – следующая станция по пути к пункту назначения примерно через 60 км. Хорошо, поехали. Заряда ещё на 100+ км хватает.

Подъезжаем к станции №3, и всё выглядит обнадёживающее. Нужный разъём (Chademo) есть, передо мной никого нет. Только бы зарядка сработала. Это какая-то экзотическая сеть. В Mobily её нет. Ну ладно, что там сложного – установлю ещё одно приложение. Так и делаю. После установки приложения приступаю к регистрации. И тут новый сюрприз: без эстонского адреса и номера телефона зарегистрироваться нельзя! Приложение, а значит и зарядка, доступны только для местных. Очень гостеприимно, конечно. Тут я начинаю немного нервничать. В батарее осталось заряда на 40 километров, а до следующей станции 21 км. Но вариантов особо нет, надо ехать.

Станция №4 находится на закрытой территории автозаправки. Подъезжая, уже чувствую неладное. И точно. Хотя в Waze указано, что на этой станции есть нужный мне разъём, в реальности его нет. Более того, на станции нет никаких опознавательных знаков, наклеек или QR-кодов, что наводит на мысль, что она не предназначена для публичного использования. Уровень стресса 80/100. Прогнозируемый запас хода – 20 км, до следующей (и, как мне кажется, уже последней) станции – 17 км. Эти километры оказались одними из самых длинных в моей жизни. Запас батареи тает быстрее, чем фактически пройденные километры. Уровень стресса 95/100. Одним глазом слежу за тем, как тают последние километры (машина уже кричит: «Скоро будут проблемы, дружище!»), другим – за оставшимся расстоянием до «последней заправки». Обогрев выключен, окна запотели, еле вижу, куда еду, а в голове мысли о том, что делать, если машина просто остановится посреди шоссе. В машине со мной жена и двое детей. Уровень стресса 99/100.

С остатком заряда в 1% я вкатился на станцию №5. Понятно, что это приключение закончится здесь – так или иначе. Нужный разъём есть, но приложений для этой станции у меня нет. Ну, такое уже сегодня было. Устанавливаю приложение, и, поскольку на станции виднеется облезлая наклейка Enefit, есть ощущение, что всё получится. И действительно. Установил приложение, зарегистрировался, и можно начинать зарядку. С лёгким вздохом подключаю автомобиль к станции, открываю приложение и вижу: «Chademo under repair». Приехали! Ладно, это ещё не катастрофа, ведь на станции есть медленный разъём AC. Достаю кабель из багажника (который уже 10 раз хотел вытащить за ненадобностью) и подключаюсь. «Старт» в приложении, «старт» на станции, и она начинает гудеть. Уровень стресса падает до 20/100.

Жена с детьми вызывают Bolt и оставляют меня. Типа, если у тебя такая машина, ты нам не нужен! Ну ладно, ладно… сыну надо было успеть на свой первый международный футбольный турнир.

И вот я сижу здесь, в 40 километрах от Таллина, и пишу о своём приключении. Всё, пальцы замёрзли. Так что покупайте электромобили и отправляйтесь в Эстонию. Скучно вам точно не будет!»

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