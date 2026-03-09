Упрощенный порядок списания задолженностей по кредитам: как им пользоваться?

Воспользоваться этой возможностью можно только ОДИН раз.

• Максимальный размер долга (основная сумма и проценты) — до 5000 евро.

• Долги не должны быть созданы в течение последних 12 месяцев перед подачей заявки.

• У заемщика нет заложенного имущества (ипотека, коммерческий залог) и нет собственности за границей.

• заемщик уже выплатил кредитору не менее 20% от первоначальной суммы основного долга.

Право на списание имеют лица, которые за последние три года суммарно хотя бы 3 месяца имели статус малообеспеченного или нуждающегося.

Также норма распространяется на пенсионеров по возрасту или инвалидности, многодетные семьи и тех, кто ухаживает за ребенком с инвалидностью.

Доход за последние 12 месяцев не должен превышать 1,5 минимальные зарплаты в месяц. Если на иждивении есть дети, лимит дохода увеличивается на 15% от минимальной зарплаты за каждого ребенка.

При этом необходимо либо быть налогоплательщиком в Латвии последние 12 месяцев, либо иметь здесь декларированное место жительства и получать социальные выплаты из государственного или муниципального бюджета.

Для запуска процесса необходимо обратиться к присяжному нотариусу по месту жительства.

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие статус и финансовое положение, полученные не ранее чем за два месяца до обращения.

После списания долга человеку запрещено брать новые потребительские кредиты в течение двух лет.

После подачи заявления заемщик обязан в течение 6 месяцев пройти курсы финансовой грамотности, организованные Государственным агентством занятости.