Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 8. Января Завтра: Gatis, Ivanda
Доступность

Умный подарок: заплатите 30,55 евро за пожизненную лицензию Office 2021 Pro! Получите дешевый MS Keysoff 2026 в новогодней распродаже!

Реклама Редакция PRESS 8 января, 2026 11:00

Реклама

Если вы хотите купить продуманный подарок, которым получатель сможет пользоваться еще долго после того, как оберточная бумага будет выброшена, MS Office 2021 - это правильный выбор. Сегодняшнее выгодное предложение доступно в рамках новогодней распродажи Keysoff 2026, где всего за 30,55 евро вы можете приобрести пожизненную лицензию на Windows-версию MS Office 2021. Эта версия MS Office включает в себя полный набор необходимых приложений для WinOS: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access и даже бесплатную версию Teams. Другими словами, все, что нужно для написания, организации, представления, отслеживания, проектирования или генерирования идей, доступно в одной простой установке. А поскольку это пожизненная лицензия, нет необходимости продлевать подписку - установив ее на свой компьютер, вы можете пользоваться ею бесконечно. MS Office 2021 Pro - отличный подарок на последнюю минуту для любого пользователя Windows, так же как MS Office 2021 Home and Business для пользователей Mac. При единовременной покупке по праздничной цене вы получаете пожизненный доступ к Microsoft Office 2021 Home and Business для Mac всего за 49,99 евро. Это идеальное время для того, чтобы одним быстрым движением защитить свой рабочий процесс на будущее. Цены указаны за одно устройство. Сэкономьте больше на каждом устройстве, выбрав пакет для нескольких устройств. Прокрутите страницу вниз, чтобы увидеть больше скидок!

Ваш лицензионный ключ будет отправлен по электронной почте сразу после оплаты. После этого вы сможете скачать программу прямо с официального сайта и активировать ее с помощью ключа, чтобы сразу же приступить к работе. Не медлите - сделайте оплату прямо сейчас, чтобы закрепить свой заказ!

 Офис и победа по лучшим ценам года! Обновление сегодня!

Все в одном пакете - модернизируйте свой ПК по выгодной цене! (Код скидки: SKK62)

Оптовые наборы для всех предприятий, независимо от их размера! Покупайте больше, экономьте больше!

Почему стоит выбрать Keysoff?

Являясь сторонним продавцом, Keysoff уделяет особое внимание удовлетворению потребностей клиентов, предлагая 100% легальные ключи и простой процесс покупки. Благодаря быстрой доставке лицензионных ключей клиенты могут быстро активировать свои продукты. Компания Keysoff заработала репутацию профессионала и отличного сервиса, о чем свидетельствует ее средний рейтинг «отлично» на TrustPilot, стороннем сайте отзывов, где люди могут оценивать товары, услуги и веб-сайты. Среди предложений Keysoff - лучшие операционные системы Microsoft, пакеты Office, инструменты Ashampoo и бизнес-инструменты, такие как Microsoft Windows Server, Windows Storage Server и SQL Server. Здесь вы можете сэкономить до 95 % на PRM и купить только 100% легитимные ключи с безопасными способами оплаты, гарантией возврата денег и одной из лучших команд технической поддержки.

(Связаться с Keysoff: service@keysoff.com).

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Интерес к вакцинации от гриппа снизился: а пик эпидемии еще не пройден

Новости Латвии 12:18

Новости Латвии комментариев

Вакцины от гриппа доступны, и кабинеты вакцинации могут их заказать, однако с началом эпидемии гриппа интерес пациентов к вакцинации значительно снизился, сообщила агентству ЛЕТА президент Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) Алисе Ницмане-Айшпуре.

Вакцины от гриппа доступны, и кабинеты вакцинации могут их заказать, однако с началом эпидемии гриппа интерес пациентов к вакцинации значительно снизился, сообщила агентству ЛЕТА президент Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) Алисе Ницмане-Айшпуре.

Читать
Загрузка

Не смогли принять бюджет: глава Адажской краевой думы ушла в отставку

Новости Латвии 12:07

Новости Латвии комментариев

Не добившись поддержки депутатов по бюджету самоуправления на 2026 год, председатель Адажской краевой думы Карина Микелсоне (Латвийское объединение регионов) объявила об уходе с должности.

Не добившись поддержки депутатов по бюджету самоуправления на 2026 год, председатель Адажской краевой думы Карина Микелсоне (Латвийское объединение регионов) объявила об уходе с должности.

Читать

Минус мишленовский ресторан: TAILS объявил о своем закрытии

Важно 11:54

Важно комментариев

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

Читать

Основатели движения «Без партий» раскололись: «Латвияс авизе»

Новости Латвии 11:45

Новости Латвии комментариев

Движение "Без партий", о создании которого в ноябре прошлого года заявил режиссер Алвис Херманис, в начале этого года уже раскололось: о выходе из него заявили сам Херманис и его единомышленник Язепс Башко.

Движение "Без партий", о создании которого в ноябре прошлого года заявил режиссер Алвис Херманис, в начале этого года уже раскололось: о выходе из него заявили сам Херманис и его единомышленник Язепс Башко.

Читать

Трамп решился на «адские санкции» против России: «Путин продолжает убивать невинных»

Важно 11:44

Важно комментариев

Президент США согласился поддержать инициативу о резком ужесточении антироссийских санкций, что может привести к одному из самых жестких экономических шагов Вашингтона за последние годы.

Президент США согласился поддержать инициативу о резком ужесточении антироссийских санкций, что может привести к одному из самых жестких экономических шагов Вашингтона за последние годы.

Читать

«И в латвийских портах работают такие «теневые суда»: Колс

Важно 11:43

Важно комментариев

«Все это связано с растущей ролью Китая в мире. Администрация Трампа заявила, что Европа должна больше делать в области обороны, США больше не хотят быть тут старшим братом, поскольку фокус будет направлен на Тихоокеанский регион. Все это связано как с вопросами мировой торговли, так и с вопросами безопасности. Тот, кто контролирует моря, контролирует мир. И Китай это делает», - заявил в интеравью «Неаткариге» член комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс (Нацобединение), комментируя операцию США по захвату Николаса Мадуро и танкера "теневого флота" России. Далее – основные тезисы.

«Все это связано с растущей ролью Китая в мире. Администрация Трампа заявила, что Европа должна больше делать в области обороны, США больше не хотят быть тут старшим братом, поскольку фокус будет направлен на Тихоокеанский регион. Все это связано как с вопросами мировой торговли, так и с вопросами безопасности. Тот, кто контролирует моря, контролирует мир. И Китай это делает», - заявил в интеравью «Неаткариге» член комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс (Нацобединение), комментируя операцию США по захвату Николаса Мадуро и танкера "теневого флота" России. Далее – основные тезисы.

Читать

Самые невезучие: кто в Латвии понес самые большие убытки в 2025-ом?

Важно 11:33

Важно комментариев

Не все богатые люди в прошлом году улучшили свое материальное положении. Были и те, кто понёс значительные убытки. Pietiek.com со ссылкой на журнал „Miljonārs” опубликовал топ самых невезучих предпринимателей. Приводим этот текст в переводе.

Не все богатые люди в прошлом году улучшили свое материальное положении. Были и те, кто понёс значительные убытки. Pietiek.com со ссылкой на журнал „Miljonārs” опубликовал топ самых невезучих предпринимателей. Приводим этот текст в переводе.

Читать