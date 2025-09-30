Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 30. Сентября Завтра: Elma, Elna, Menarda
Доступность

Умирающий лебедь: в Латвии начался сезон птичьего гриппа

© LETA 30 сентября, 2025 15:30

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В Латвии констатирован первый в этом году случай высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в популяции диких птиц - у умершего лебедя, обнаруженного в пруду в Яунгулбене, сообщили агентству ЛЕТА в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС).

В службе подчеркнули, что высокопатогенный птичий грипп - острое, очень заразное инфекционное заболевание птиц, для которого характерна высокая смертность. В природе вирус распространяют дикие птицы, особенно водоплавающие, у которых болезнь может протекать без характерных признаков.

Домашние птицы могут заразиться от контакта с зараженными дикими птицами, их выделениями и пометом. Также птицы могут заразиться посредством употребления загрязненной воды, корма или через предметы, в том числе обувь, одежду и инвентарь, на которые попал вирус.

Учитывая миграцию перелетных птиц и, как следствие, возросшие риски птичьего гриппа, в ПВС напоминают, что требования к биобезопасности обязательны для всех держателей домашней птицы. Чтобы защитить домашних птиц от заражения, их нужно содержать, кормить и поить только в закрытых помещениях или на территории с водонепроницаемой крышей и заграждениями по бокам, не допуская доступа диких птиц.

Также следует убедиться в том, что к помещениям, в которых содержится домашняя птица, не могут получить доступ посторонние лица, использовать сменную одежду и обувь при контакте с птицами и не поить их водой из водоемов.

Служба призывает незамедлительно сообщать обо всех случаях подозрений на заболевание домашней птицы ветеринару или ПВС. Жителей также призывают сообщать ПВС о найденных мертвых диких птицах, особенно водоплавающих.

В 2025 году на наличие высокопатогенного птичьего гриппа лабораторно было исследовано 54 образца умерших диких птиц. До сих пор результаты исследования были отрицательными.

В этом году в конце мая вспышка высокопатогенного птичьего гриппа была констатирована на птицеферме в Бирзгальской волости Огрского края, и этот случай стал первым в Латвии случаем птичьего гриппа в птичнике.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 21:25 30.09.2025
Латвия: сайт госуслуг зовёт всех в тестировщики
Sfera.lv 1 час назад
Болгария готова перекрыть транзит российской газовой трубы в ЕС
Bitnews.lv 1 час назад
Глюкозные сенсоры и инсулиновые помпы в Латвии остаются «роскошью»
Bitnews.lv 1 час назад
«Rīgas namu pārvaldnieks» начинает отопительный сезон в управляемых домах
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвия: картофелеводы на грани разорения
Sfera.lv 3 часа назад
Латвия: растут налоги на азарт
Sfera.lv 3 часа назад
В Латвии врачи хотят получать на тысячу евро больше
Bitnews.lv 4 часа назад
Погода: сухо и даже тепло
Sfera.lv 5 часов назад

Переход к обучению только на госязыке: проблемы у каждой третьей школы

Важно 20:54

Важно 0 комментариев

Переход на преподавание только на латышском языке идет по плану в большинстве учебных заведений, но в трети школ выявлены значительные трудности, говорится в отчете Государственной службы качества образования (IKVD) о переходе на «единую школу» в 2024/25 учебном году, сообщает LETA.

Переход на преподавание только на латышском языке идет по плану в большинстве учебных заведений, но в трети школ выявлены значительные трудности, говорится в отчете Государственной службы качества образования (IKVD) о переходе на «единую школу» в 2024/25 учебном году, сообщает LETA.

Читать
Загрузка

Правительство увеличивает поборы: за что придется платить больше?

Новости Латвии 20:49

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник, 30 сентября, правительство одобрило предложенные Министерством сообщения изменения в законе о плате за пользование автомобильными дорогами (ALN), направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду и дороги, а также на повышение эффективности транспортной системы.

Во вторник, 30 сентября, правительство одобрило предложенные Министерством сообщения изменения в законе о плате за пользование автомобильными дорогами (ALN), направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду и дороги, а также на повышение эффективности транспортной системы.

Читать

В Литве раскрыт секретный сервер ФБР для слежки по всему миру

ЧП и криминал 20:40

ЧП и криминал 0 комментариев

Данные с телефонов шифрованной связи Anom, используемых Федеральным бюро расследований США (ФБР) для отслеживания преступников по всему миру, хранились на сервере в Шяуляй, сообщил во вторник новостной портал 15min.

Данные с телефонов шифрованной связи Anom, используемых Федеральным бюро расследований США (ФБР) для отслеживания преступников по всему миру, хранились на сервере в Шяуляй, сообщил во вторник новостной портал 15min.

Читать

Глава Пентагона: подготовка к войне — «единственная миссия»

Важно 20:32

Важно 0 комментариев

Президент США Трамп и министр обороны Хегсет заявили об идеологическом развороте в армии и возрождении "духа воина". Хегсет призвал готовиться к возможной войне и победе.

Президент США Трамп и министр обороны Хегсет заявили об идеологическом развороте в армии и возрождении "духа воина". Хегсет призвал готовиться к возможной войне и победе.

Читать

Народ, собрались! Нужно протестировать прототип мобильного приложения госуслуг

Новости Латвии 20:31

Новости Латвии 0 комментариев

Жителей призывают тестировать прототип мобильного приложения портала госуслуг Latvija.gov.lv, сообщили агентству ЛЕТА в Государственном агентстве цифрового развития (ГАЦР).

Жителей призывают тестировать прототип мобильного приложения портала госуслуг Latvija.gov.lv, сообщили агентству ЛЕТА в Государственном агентстве цифрового развития (ГАЦР).

Читать

«Либо коррупция, либо некомпетентность»: огромные деньги потратят на медведей?

Важно 20:26

Важно 0 комментариев

Управление охраны природы в конце сентября объявило открытый конкурс «Мониторинг медведей на 2026–2028 годы». На эти цели выделено 177 000 евро. Объявленный тендер был замечен и активно обсуждается среди пользователей на платформы «X».

Управление охраны природы в конце сентября объявило открытый конкурс «Мониторинг медведей на 2026–2028 годы». На эти цели выделено 177 000 евро. Объявленный тендер был замечен и активно обсуждается среди пользователей на платформы «X».

Читать

Рельсов нет, а поезд будет: покупают скоростные составы для Rail Baltica

Бизнес 20:21

Бизнес 0 комментариев

Тендер на закупку поездов для железнодорожного проекта «Rail Baltica» планируется объявить в конце этого года или в начале следующего, сообщила агентству LETA представитель АО «Pasažieru vilciens» (PV) Сигита Паула.

Тендер на закупку поездов для железнодорожного проекта «Rail Baltica» планируется объявить в конце этого года или в начале следующего, сообщила агентству LETA представитель АО «Pasažieru vilciens» (PV) Сигита Паула.

Читать