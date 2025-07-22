Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 22. Июля Завтра: Marija, Marika, Marina
Доступность

Умерла легенда: из жизни ушел лидер Black Sabbath Оззи Осборн

© BBC 22 июля, 2025 22:00

Важно 0 комментариев

Wikipedia

Лидер и вокалист группы Black Sabbath Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет, сообщила его семья.

В заявлении говорится: «С огромной грустью, которую не передать словами, мы вынуждены сообщить, что наш любимый Оззи Осборн скончался сегодня утром. Он был с семьёй и окружен любовью. Мы просим всех уважать частную жизнь нашей семьи в это непростое время».

Выходцы из английского Бирмингема, Оззи Осборн и его группа Black Sabbath прославились в начале 1970-х как один из основоположников стиля heavy metal и считаются одним из самых ярких явлений в истории рок-музыки.
Вместе Black Sabbath и затем отдельно Оззи, уволенный из группы в 1979 году за пьянство и наркотики, продали более 100 млн альбомов и включены в американский Зал славы рок-н-ролла.

Всего две недели назад Оззи и Black Sabbath дали последний концерт на стадионе на «Вилла Парк» в их родном Бирмингеме.

Оззи страдал болезнью Паркинсона, и на сцене он сидел на черном троне, но пел, жестикулировал и метал глазами молнии как в былые времена.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:05 22.07.2025
У слабых автоинструкторов отнимут лицензию
Bitnews.lv 4 часа назад
Привлекать «таланты из мигрантов» будут самоуправления
Bitnews.lv 5 часов назад
Рига: (не) продаётся дом
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: мошенники добрались до Elektrum…
Sfera.lv 7 часов назад
Погода: дождик, дождик, лей пуще
Sfera.lv 7 часов назад
Литва: а трамваи — лучше
Sfera.lv 8 часов назад
А вот так: при ядерной катастрофе латвийцев эвакуировать не будут…
Sfera.lv 9 часов назад
Индонезия: охрана для кота №1
Sfera.lv 9 часов назад
Загрузка

«Честно скажу — подорожает что-то другое»: что скрывается на дне «корзины низких цен»

Важно 21:46

Важно 0 комментариев

В начале июня Министерство экономики Латвии и представители розничной торговли подписали Меморандум о снижении цен на продукты питания. Он предусматривает создание так называемой «корзины низких цен»: торговцы обязуются обеспечить наличие как минимум одного товара с самой низкой ценой в каждой из 10 категорий базовых продуктов питания. 

В начале июня Министерство экономики Латвии и представители розничной торговли подписали Меморандум о снижении цен на продукты питания. Он предусматривает создание так называемой «корзины низких цен»: торговцы обязуются обеспечить наличие как минимум одного товара с самой низкой ценой в каждой из 10 категорий базовых продуктов питания. 

Читать

Из-за нерадивых учеников можно лишиться работы: автоинструкторам ужесточили требования

Новости Латвии 21:18

Новости Латвии 0 комментариев

Если у конкретного преподавателя с первого раза экзамены на права сдают менее 10% учеников, его лицензия приостанавливается, следует из следует из поправок к правилам Кабмина, утвержденных сегодня правительством. В целом требования к обучающим становятся более жесткими. Как сообщает Минсообщения, они направлены на обеспечение большей безопасности дорожного движения, пишет LSM+.

Если у конкретного преподавателя с первого раза экзамены на права сдают менее 10% учеников, его лицензия приостанавливается, следует из следует из поправок к правилам Кабмина, утвержденных сегодня правительством. В целом требования к обучающим становятся более жесткими. Как сообщает Минсообщения, они направлены на обеспечение большей безопасности дорожного движения, пишет LSM+.

Читать

Жёлтое предупреждение! В ближайшие часы над Ригой может разразиться страшная буря

Важно 20:49

Важно 0 комментариев

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии распространил жёлтое предупреждение о возможной сильной грозе во вторник вечером в Риге.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии распространил жёлтое предупреждение о возможной сильной грозе во вторник вечером в Риге.

Читать

Шлесерс инициирует референдум: предлагает внести в Сатверсме три важных дополнения

Выбор редакции 20:47

Выбор редакции 0 комментариев

Партия Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте" представила в Центральную избирательную комиссию законопроект поправок к Конституции (Сатверсме), в котором предлагается дополнить 66 статью несколькими предложениями.

Партия Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте" представила в Центральную избирательную комиссию законопроект поправок к Конституции (Сатверсме), в котором предлагается дополнить 66 статью несколькими предложениями.

Читать

«Если поедет в Россию, то мы ему ничего не заплатим!» Валайнис узнал планы IShowSpeed

Важно 20:41

Важно 0 комментариев

Министр экономики Виктор Валайнис сообщил в соцсети “X”, что Латвия не выплатит 30 000 евро интернет-знаменитости IShowSpeed (Даррену Джейсону Уоткинсу), если тот решит поехать в Россию.

Министр экономики Виктор Валайнис сообщил в соцсети “X”, что Латвия не выплатит 30 000 евро интернет-знаменитости IShowSpeed (Даррену Джейсону Уоткинсу), если тот решит поехать в Россию.

Читать

Необычное нападение: чайки клювами разбивают автомобили во дворе Риги

Важно 20:39

Важно 0 комментариев

Одним летним вечером рижанина Артиса ждал неприятный сюрприз — у своей машины он заметил двух чаек, которые яростно клевали автомобиль клювами, его историю рассказывает программа Bez Tabu.

Одним летним вечером рижанина Артиса ждал неприятный сюрприз — у своей машины он заметил двух чаек, которые яростно клевали автомобиль клювами, его историю рассказывает программа Bez Tabu.

Читать