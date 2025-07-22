Умерла легенда: из жизни ушел лидер Black Sabbath Оззи Осборн

В заявлении говорится: «С огромной грустью, которую не передать словами, мы вынуждены сообщить, что наш любимый Оззи Осборн скончался сегодня утром. Он был с семьёй и окружен любовью. Мы просим всех уважать частную жизнь нашей семьи в это непростое время».

Выходцы из английского Бирмингема, Оззи Осборн и его группа Black Sabbath прославились в начале 1970-х как один из основоположников стиля heavy metal и считаются одним из самых ярких явлений в истории рок-музыки.

Вместе Black Sabbath и затем отдельно Оззи, уволенный из группы в 1979 году за пьянство и наркотики, продали более 100 млн альбомов и включены в американский Зал славы рок-н-ролла.

Всего две недели назад Оззи и Black Sabbath дали последний концерт на стадионе на «Вилла Парк» в их родном Бирмингеме.

Оззи страдал болезнью Паркинсона, и на сцене он сидел на черном троне, но пел, жестикулировал и метал глазами молнии как в былые времена.