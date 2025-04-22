Умер Папа римский Франциск: Ватикан

Папа Франциск скончался в пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане — Каса-Санта-Марта.

Франциск лишь несколько раз появлялся на публике с момента возвращения в Ватикан 23 марта после 38-дневного пребывания в больнице. Он продолжал восстанавливаться после пневмонии обоих легких.

Хорхе Марио Бергольо, архиепископ Буэнос-Айреса, был избран Папой 13 марта 2013 года и принял имя Франциск.

...Как сообщалось ранее, недавно перенесший двустороннюю пневмонию папа римский Франциск появился на площади собора Святого Петра в Ватикане, чтобы поздравить тысячи верующих с Пасхой.

88-летнего понтифика вывезли на балкон базилики Святого Петра в инвалидном кресле. Он помахал рукой с балкона собрашимся внизу верующим и поздравил их, сказав: «Дорогие братья и сестры, с Пасхой».

Традиционное папское пасхальное благословение произнес один из сопровождавших папу Франциска священнослужителей.

После благословения собравшихся папа Франциск совершил традиционный объезд площади в специальном открытом «папамобиле». Процессия несколько раз останавливалась, чтобы понтифик мог благословить младенцев, которых их родственники специально для этого принесли на площадь.

Появление папы на людях в пасхальное воскресенье было долгожданным. Меньше месяца назад его выписали из больницы после пяти недель лечения от легочной инфекции, приведшей к двойной пневмонии.

В пасхальном обращении, которое произнес один из священнослужителей, понтифик отметил: «Не может быть мира без свободы религии, свободы мысли, свободы выражения мнений и уважения к взглядам других».

В этом году пасхальная месса была особая, юбилейная. Такая месса служится раз в 25 лет, на нее съезжаются миллионы паломников.

Но весной 2025 года впервые со дня восшествия на престол в 2013 году понтифик пропустил большинство мероприятий Страстной недели, включая субботнее пасхальное бдение в базилике Святого Петра. Папа делегировал свои обязанности кардиналам.

О его биографии Википедия сообщает следующее: Франциск (лат. Franciscus, итал. Francesco), до избрания — Хорхе Марио Бергольо (исп. Jorge Mario Bergoglio; 17 декабря 1936, умер 21 апреля 2025 года Флорес, Буэнос-Айрес, Аргентина — 21 апреля 2025, Ватикан — епископ Римско-католической церкви, папа римский с 13 марта 2013 года. Первый в истории папа из Нового Света и первый за более чем 1200 лет папа не из Европы (после сирийца Григория III, правившего с 731 по 741 год). Первый папа-иезуит. Первый папа-монах со времён Григория XVI (1831—1846), состоявшего в ордене камальдулов.

До избрания на папский престол — аргентинский религиозный деятель, кардинал, доктор богословия. Архиепископ Буэнос-Айреса и примас Аргентины в 1998—2013 годах.

Родился в Буэнос-Айресе 17 декабря 1936 года в семье итальянского эмигранта, железнодорожного рабочего Марио Хосе Бергольо и его супруги Реджины Марии Сивори.

Младший из пяти детей. Получил диплом химика-технолога.

Учился в семинарии в Вилья-Девото[англ.] в Буэнос-Айресе.

11 марта 1958 года вступил в орден иезуитов. Новициат проходил в Чили (гуманитарные науки), затем продолжил своё образование в колледже Святого Иосифа в Буэнос-Айресе, где получил степень лиценциата по философии.

Преподавал литературу, философию и теологию в трёх католических колледжах Буэнос-Айреса. Кроме испанского, свободно говорит на итальянском и немецком языках.

Папа римский Франциск рассказал, что задолго до того, как почувствовал способность обращать людей к церкви, работал вышибалой в ночном клубе в Аргентине, а также уборщиком, стриптизером и лаборантом.

Иезуит

13 декабря 1969 года был рукоположён в священники Рамоном Хосе Кастельяно, титулярным архиепископом Иомниума. Назначен профессором теологического факультета в колледже Сан-Мигель в аргентинской столице. В 1970-е годы занимал различные посты в иезуитском ордене Аргентины.

Руководство иезуитского ордена, впечатлённое лидерскими навыками Хорхе Марио, в конце концов повысило Бергольо, и он в 1973—1979 годах являлся провинциалом Аргентины. В 1980 году был назначен ректором своей альма-матер — семинарии святого Иосифа. Занимал эту должность до 1986 года. Затем в Германии защитил докторскую диссертацию и вернулся на родину как исповедник и духовный директор Кордовской архиепископии, где его непосредственным начальником был кардинал Рауль Приматеста.

Епископ

20 мая 1992 года его назначают вспомогательным епископом Буэнос-Айреса с титулом титулярного епископа Ауки. Он был посвящён в епископы 27 июня 1992 года в кафедральном соборе Буэнос-Айреса архиепископом Буэнос-Айреса кардиналом Антонио Кваррасино. Когда стало ясно, что кардинал Кваррасино вскоре закончит исполнение своих служебных обязанностей, Бергольо 3 июня 1997 года назначают коадъютором (епископом с правом наследования епархии) архиепископа Буэнос-Айреса.

Он хорошо исполнял обязанности заместителя кардинала Кваррасино, и когда тот умер 28 февраля 1998 года, наследовал ему в качестве нового архиепископа Буэнос-Айреса. 6 ноября 1998 года был назначен ординарием католиков восточного обряда в Аргентине, у которых не было собственного иерарха (в том числе миссии русских католиков).

Кардинал

21 февраля 2001 года Папа римский Иоанн Павел II возвёл Бергольо в кардиналы на консистории в Ватикане. Он получил титул церкви Сан-Роберто-Беллармино.

Как кардинал Бергольо был назначен сразу на несколько административных постов в Римской курии. Он являлся членом Конгрегации по делам духовенства, Конгрегации богослужения и дисциплины таинств, Конгрегации институтов посвящённой жизни и обществ апостольской жизни. Бергольо также стал членом Комиссии по Латинской Америке и Папского Совета по делам семьи.

Кардинал Бергольо был известен личной скромностью, доктринальным консерватизмом и преданностью делу социальной справедливости. Вёл весьма простой образ жизни, что вносило определённый вклад в его репутацию. Жил в маленькой квартире, мало напоминавшей дворец архиепископа, отказался от персонального лимузина с шофёром в пользу общественного транспорта и, по некоторым сообщениям, сам готовил себе пищу.