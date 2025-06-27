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Умер «основатель» стокгольмского синдрома, шведский преступник Кларк Улофссон

Редакция PRESS 27 июня, 2025 18:05

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В возрасте 78 лет умер Кларк Улофссон — человек, невольно ставший символом и триггером одного из самых известных психологических феноменов XX века. Именно его участие в драматическом захвате заложников в банке Стокгольма в 1973 году стало основой для термина «стокгольмский синдром», когда жертвы начинают испытывать симпатию к своим похитителям, пишет Jauns.lv. 

Большую часть жизни Улофссон провёл в заключении, отбывая сроки за нападения, ограбления, попытку убийства и торговлю наркотиками. Однако именно участие в попытке ограбления банка в Стокгольме сделало его по-настоящему знаменитым.

23 августа 1973 года рецидивист Ян-Эрик Олссон попытался ограбить банк Kreditbanken и захватил четырёх заложников. В числе требований к полиции он назвал не только деньги, оружие и машину, но и прибытие Кларка Улофссона, своего бывшего сокамерника. Удивительно, но власти согласились и привезли Улофссона в банк, рассчитывая, что тот поможет уладить ситуацию. Сам он позднее утверждал, что не был соучастником ограбления, а наоборот, пытался защитить заложников.

Осада банка длилась шесть дней, в ходе которых заложники начали проявлять симпатию к захватчикам, особенно к Улофссону, и после освобождения отказались давать против него показания. Эта психологическая реакция легла в основу понятия «стокгольмский синдром», которое ввёл криминолог и психиатр Нильс Бейерут. Его суть  в том, что жертвы в условиях крайнего стресса начинают отождествлять себя с захватчиками и испытывать к ним привязанность.

Один из заложников, Кристина Энмарк, в последующие годы поддерживала контакт с Улофссоном и даже подружилась с его семьёй. В своих воспоминаниях она писала, что поверила обещанию Улофссона защитить её. Однако в более поздних интервью (в том числе BBC в 2021 году) Энмарк критиковала сам термин, называя его способом «обвинить жертву» в том, как она вела себя в условиях угрозы жизни.

Споры о том, является ли «стокгольмский синдром» реальным психиатрическим явлением, продолжаются до сих пор. Широкую известность термин получил в 1974 году, после похищения наследницы американского медиамагната Патти Хёрст — случая, который, как и история Улофссона, стал частью глобальной дискуссии о природе страха, выживания и идентичности жертв.

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