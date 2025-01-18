Умер — ну и что? Все равно запретить! Ланга — о концерте памяти Юрия Шатунова

Речь идет о концертах памяти Юрия Шатунова, запланированных на 28 марта в Даугавпилсе и 29 марта в Риге. Солистом на этих концертах выступит известный румынский певец Ион Ионица, похожий на покойного Шатунова внешне, а также голосом, харизмой и манерой исполнения.

По-видимому, запрет на въезд в Латвию относится именно к Ионице. Далее Ланга пишет: "Певец Шатунов был общеизвестным рашистом, публично ненавидевшим Украину и украинцев. Посвященные ему спектакли в Латвии неприемлемы!"

Ей пытаются возразить, что Шатунов вообще-то умер еще в 2022 году, так что оснований для запрета нет, но Ланга с этим категорически не согласна: "Да, это известно, что умер. И что с того? Он - один из символов рашизма!"

Один из немногочисленных комментариев (пока не удаленный): "У вас со здоровьем все хорошо?"