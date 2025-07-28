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Умер бывший исполнительный директор Риги Тралмакс

Редакция PRESS 28 июля, 2025 13:51

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В субботу скончался бывший исполнительный директор Риги Марис Тралмакс, сообщили агентству ЛЕТА его родственники.

Тралмакс родился в 1949 году в Алуксненском районе. Окончил Гауиенскую среднюю школу. В 1972 году окончил Рижский политехнический институт по специальности "инженер-энергетик".

Работал в колхозе "Трапене", был главным энергетиком Алуксненского филиала ВЭФ. В юности организовывал творческие лагеря с участием ведущих деятелей культуры.

Тралмакс был приглашен на работу в Союз писателей Латвии в качестве организационного секретаря.

Позже Тралмакс продолжил свою профессиональную деятельность в восстановленном Министерстве образования Латвии.

В апреле 2001 года по предложению тогдашнего председателя Рижской думы Гундара Боярса Рижская дума назначила Тралмакса исполнительным директором Рижской думы, где он проработал до 2005 года.

Последняя должность - член правления "Rīgas ūdens" и управляющий Балтезерской насосной станцией.

Прощальная панихида по Тралмаксу состоится 1 августа в лютеранской церкви Балтэзерса в 12 часов дня.

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