Умер бывший исполнительный директор Риги Тралмакс

Тралмакс родился в 1949 году в Алуксненском районе. Окончил Гауиенскую среднюю школу. В 1972 году окончил Рижский политехнический институт по специальности "инженер-энергетик".

Работал в колхозе "Трапене", был главным энергетиком Алуксненского филиала ВЭФ. В юности организовывал творческие лагеря с участием ведущих деятелей культуры.

Тралмакс был приглашен на работу в Союз писателей Латвии в качестве организационного секретаря.

Позже Тралмакс продолжил свою профессиональную деятельность в восстановленном Министерстве образования Латвии.

В апреле 2001 года по предложению тогдашнего председателя Рижской думы Гундара Боярса Рижская дума назначила Тралмакса исполнительным директором Рижской думы, где он проработал до 2005 года.

Последняя должность - член правления "Rīgas ūdens" и управляющий Балтезерской насосной станцией.

Прощальная панихида по Тралмаксу состоится 1 августа в лютеранской церкви Балтэзерса в 12 часов дня.