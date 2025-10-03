Украинские БПЛА подожгли завод «Азот»: крупнейший в России по компонентам боеприпасов

Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал. На месте продолжают работать специалисты экстренных служб, развернут оперативный штаб. О двух сильных взрывах в районе химического завода вечером 2 октября сообщили жители Березников. На одном из видео очевидец говорит о трех дронах, атаковавших предприятие.

«Азот» входит в состав холдинга «Уралхим» миллиардера Дмитрия Мазепина. Завод является единственным в России производителем высших алифатических аминов, натриевой селитры и кристаллического нитрита натрия. Основная продукция, которую производит предприятие, — это аммиачная селитра, аммиак жидкий технический, аммиачная вода, карбамид, азотная кислота, нитрит-нитратные соли. Нитрат аммония или аммиачная селитра используется в качестве компонента взрывчатых веществ и как азотное удобрение. Расстояние от границы с Украиной до Березников по прямой — более 1,5 тыс. км.

25 сентября украинские военные ударили дронами по заводу «ЕвроХим-Белореченские Минудобрения» в Белореченске Краснодарского края. Предприятие является одним из крупнейших производителей химикатов для военно-промышленного комплекса России. До этого Украина атаковала несколько других предприятий «Еврохима» — в конце мая «Новомосковский Азот» в Тульской области и в середине июня «Невинномысский Азот» в Ставропольском крае.

На заводе в Тульской области дроны нанесли незначительные повреждения зданию, никто не пострадал, а в Ставропольском крае из строя были выведены трубопровод с природным газом и емкости с кислотой, как минимум пять человек получили ранения. В Генштабе ВСУ утверждали, что атакованные заводы выпускают вещества, применяемые для производства боеприпасов и ракетного топлива.