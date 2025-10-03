Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Украинские БПЛА подожгли завод «Азот»: крупнейший в России по компонентам боеприпасов

Редакция PRESS 3 октября, 2025 11:19

Украинские беспилотники атаковали город Березники в Пермском крае, где находится одно из крупнейших предприятий химической промышленности России — завод «Азот», сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. «На "Азоте" была кратковременная остановка технологического цикла, сейчас предприятие работает в штатном режиме. Угроз экологической ситуации нет, безопасности жителей ничего не угрожает», — цитирует его пост в телеграм-канале The Moscow Times.

«Азот» входит в состав холдинга «Уралхим» миллиардера Дмитрия Мазепина. Завод является единственным в России производителем высших алифатических аминов, натриевой селитры и кристаллического нитрита натрия. Основная продукция, которую производит предприятие, — это аммиачная селитра, аммиак жидкий технический, аммиачная вода, карбамид, азотная кислота, нитрит-нитратные соли. Нитрат аммония или аммиачная селитра используется в качестве компонента взрывчатых веществ и как азотное удобрение. Расстояние от границы с Украиной до Березников по прямой — более 1,5 тыс. км.

  Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Обновлено: 21:15 21.10.2025
«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

20:52

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

20:47

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

20:37

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

20:30

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

20:26

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

20:17

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

20:11

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

