Украинская разведка подорвала пути Транссиба в Хабаровском крае

«В результате спецоперации грузовой поезд сошел с рельсов и были повреждены железнодорожные пути. Спецслужбы Кремля в очередной раз демонстрируют свою неспособность контролировать объекты критической инфраструктуры», — заявили в ГУР.

Разведка уточняет, что операция была тщательно подготовлена: под рельсами установили дистанционно управляемое взрывное устройство, которое привели в действие в момент приближения состава. Взрыв заблокировал движение и вызвал временный паралич на участке.

Российские власти, по информации ГУР, пытаются представить подрыв как «плановые ремонтные работы». При этом, как отмечает украинская сторона, это уже не первый случай диверсий на стратегически важных железнодорожных направлениях, используемых для военных поставок.