Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 13. Января Завтра: Aira, Arijs, Aris, Harijs
Доступность

Украина передала права на добычу лития инвесторам из США

© Deutsche Welle 13 января, 2026 08:25

Мир

Как подтвердила премьер-министр Украины Юлии Свириденко, правительство страны предоставило права на разработку месторождения "Добрая" в Кировоградской области компании Dobra Lithium Holdings с американскими акционерами.

Украина передала права на добычу лития в месторождении "Добрая" в Кировоградской области компании Dobra Lithium Holdings - группе инвесторов, имеющих связи в США. О выборе победителя конкурса на разработку месторождения лития сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram вечером в понедельник, 12 января.

"Месторождение позволит привлечь минимальный объем капитальных инвестиций в 179 млн долларов, из которых 12 млн будут направлены на проведение новой геологоразведки и международного аудита запасов, 167 млн на организацию добычи и обогащения в случае подтверждения промышленных запасов месторождения", - говорится в сообщении.

По мнению украинского премьера, привлечение инвесторов из США усиливает международное внимание к Украине и создает дополнительные гарантии безопасности для страны.

"Этот проект открывает беспрецедентные возможности для вхождения Украины в высококонкурентную и высокотехнологичную мировую литиевую отрасль вместе с системными американскими партнерами", - подчеркнула Свириденко.

Компания Lithium Holdings, акционерами которой являются компании Techmet и The Rock Holdings, имеют "значительный опыт в сфере добычи критически важных полезных ископаемых", добавила украинский премьер.

Один из американских инвесторов - личный друг Трампа

По данным американской финансовой компании DFC, Techmet поддерживается правительством США. Тендер на литиевый проект был объявлен в августе 2025 года и считается первым проектом в рамках совместного инвестиционного фонда с США, уточняет агентство Reuters. Соглашение обеспечивает Вашингтону привилегированный доступ к новым украинским сырьевым ресурсам и предполагает сбор средств через фонд на восстановление Украины после прекращения российской военной агрессии.

Согласно данным газеты The New York Times (NYT), один из инвесторов группы - миллиардер Рональд С. Лаудер, наследник косметической империи и личный друг президента США Дональда Трампа. Как отмечается, Лаудер знает Трампа еще со времен колледжа, и якобы именно он дал ему идею "приобрести" богатую на ресурсы Гренландию.

О предоставлении права на добычу лития из крупного государственного месторождения "Добрая" американским инвесторам NYT писала еще за четыре дня до объявления победителя конкурса. Два члена комиссии украинского правительства на условиях анонимности 8 января рассказали изданию, что решение уже было принято, но соглашение требует официального утверждения Кабинетом министров Украины. При этом источники NYT опровергли предположение о фаворитизме при определении победителя.

Летом РФ захватила второе из четырех месторождений лития в Украине

Как сообщали 28 июня сразу несколько российских и западных изданий, после оккупации российской армией небольшого поселка Шевченко на западе Донецкой области Украина потеряла важное месторождение лития. Корреспондент The New York Times из Киева написал, что Украину "лишили важнейшего актива, который мог бы помочь поддержать новое экономическое партнерство с США".

Журналист также отметил, что Шевченковское месторождение - первое, захваченное ВС РФ после подписания соглашения о недрах между Киевом и Вашингтоном. Оно отличалось от других месторождений Украины высоким качеством руды, отмечает NYT.

Всего в Украине разведаны четыре крупных месторождения литиевых руд. Одно из них - Крутая Балка в Запорожской области - также находится под российской оккупацией с 2022 года. Еще два остаются в Кировоградской области: Полоховское и "Добрая", считаемое более перспективным. Добыча ни на одном из них до сих пор не велась.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!

Главные новости

Морозы усилятся до минус 30 и продержатся, как минимум, ещё 3 недели
Важно

Морозы усилятся до минус 30 и продержатся, как минимум, ещё 3 недели (1)

Не скорая скорая: под Екабпилсом женщина чуть не погибла, час ожидая неотложку
Важно

Не скорая скорая: под Екабпилсом женщина чуть не погибла, час ожидая неотложку (1)

Необычное поздравление «Паулсу — от латвийской неотложки» стало хитом соцсетей (ВИДЕО)
Важно

Необычное поздравление «Паулсу — от латвийской неотложки» стало хитом соцсетей (ВИДЕО)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Шкаф» закрывается? На продажу выставлен легендарный ночной клуб

Важно 15:37

Важно 0 комментариев

На портале объявлений ss.com выставлен на продажу готовый ночной клуб. Судя по размещённой на сайте информации, продаётся хорошо известный в Риге клуб «Skapis», в помещении которого ранее на протяжении длительного времени работало другое легендарное ночное заведение — «Piens».

На портале объявлений ss.com выставлен на продажу готовый ночной клуб. Судя по размещённой на сайте информации, продаётся хорошо известный в Риге клуб «Skapis», в помещении которого ранее на протяжении длительного времени работало другое легендарное ночное заведение — «Piens».

Читать
Загрузка

Поддельные лекарства в продаже: латвийцев предупреждают об опасности

ЧП и криминал 15:23

ЧП и криминал 0 комментариев

На латвийском рынке по-прежнему доступны препараты, происхождение, состав и действие которых неизвестны. Нелегальные продукты создают серьезный риск для здоровья и даже жизни людей.

На латвийском рынке по-прежнему доступны препараты, происхождение, состав и действие которых неизвестны. Нелегальные продукты создают серьезный риск для здоровья и даже жизни людей.

Читать

Может закончиться смертью: полиция предупреждает об опасных «забавах»

Важно 15:18

Важно 0 комментариев

Государственная полиция в социальных сетях выступила с жёстким предупреждением для родителей и других взрослых, подчеркнув, что катание детей на санках или на «плюшке», привязанных к автомобилю, является крайне опасным и недопустимым поведением.

Государственная полиция в социальных сетях выступила с жёстким предупреждением для родителей и других взрослых, подчеркнув, что катание детей на санках или на «плюшке», привязанных к автомобилю, является крайне опасным и недопустимым поведением.

Читать

Кому и сколько: что нового обещают латвийцам в социальной сфере в 2026 году?

Новости Латвии 15:06

Новости Латвии 0 комментариев

Наступил 2026-й. И его, как и предыдущие годы, жители ожидали с волнением и надеждой на перемены к лучшему. Люди работающие мечтают о повышении зарплаты и снижении налогов, пенсионеры – о повышении пенсий, семьи с детьми, конечно, мечтают, чтобы дети росли здоровыми... ну и чтобы государство больше обращало внимания на их нужды. Увеличит ли государство размеры выплат своим жителям, которым они полагаются, вырастут ли доходы латвийцев в наступившем году? 

Наступил 2026-й. И его, как и предыдущие годы, жители ожидали с волнением и надеждой на перемены к лучшему. Люди работающие мечтают о повышении зарплаты и снижении налогов, пенсионеры – о повышении пенсий, семьи с детьми, конечно, мечтают, чтобы дети росли здоровыми... ну и чтобы государство больше обращало внимания на их нужды. Увеличит ли государство размеры выплат своим жителям, которым они полагаются, вырастут ли доходы латвийцев в наступившем году? 

Читать

Три отделения Латвийского онкологического центра переезжают

Новости Латвии 15:00

Новости Латвии 0 комментариев

В январе три отделения Латвийского онкологического центра (LOC) временно переводят в помещения стационара «Гайльэзерс» в рамках подготовки к масштабной реконструкции центра, сообщает агентство LETA. Речь идёт о 14-м отделении сосудистой хирургии, 16-м неврологическом отделении и 3А отделении онкологической хирургии головы и шеи.

В январе три отделения Латвийского онкологического центра (LOC) временно переводят в помещения стационара «Гайльэзерс» в рамках подготовки к масштабной реконструкции центра, сообщает агентство LETA. Речь идёт о 14-м отделении сосудистой хирургии, 16-м неврологическом отделении и 3А отделении онкологической хирургии головы и шеи.

Читать

В среду в Латвии усилится ветер

Новости Латвии 14:51

Новости Латвии 0 комментариев

В среду в Латвии немного усилится ветер, что сделает мороз более неприятным, прогнозируют синоптики.

В среду в Латвии немного усилится ветер, что сделает мороз более неприятным, прогнозируют синоптики.

Читать

Погибшие скорее всего были охотниками: новые детали трагического ДТП

Важно 14:31

Важно 0 комментариев

На месте аварии на Вентспилсскам шоссе, в которой погибли три человека, журналисты программы Degpunktā обнаружили разбросанные по снегу бутылки из-под алкоголя, а также останки туши и головы дикого кабана в багажном отделении автомобиля Toyota Hilux.

На месте аварии на Вентспилсскам шоссе, в которой погибли три человека, журналисты программы Degpunktā обнаружили разбросанные по снегу бутылки из-под алкоголя, а также останки туши и головы дикого кабана в багажном отделении автомобиля Toyota Hilux.

Читать