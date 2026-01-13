Украина передала права на добычу лития инвесторам из США

Украина передала права на добычу лития в месторождении "Добрая" в Кировоградской области компании Dobra Lithium Holdings - группе инвесторов, имеющих связи в США. О выборе победителя конкурса на разработку месторождения лития сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram вечером в понедельник, 12 января.

"Месторождение позволит привлечь минимальный объем капитальных инвестиций в 179 млн долларов, из которых 12 млн будут направлены на проведение новой геологоразведки и международного аудита запасов, 167 млн на организацию добычи и обогащения в случае подтверждения промышленных запасов месторождения", - говорится в сообщении.

По мнению украинского премьера, привлечение инвесторов из США усиливает международное внимание к Украине и создает дополнительные гарантии безопасности для страны.

"Этот проект открывает беспрецедентные возможности для вхождения Украины в высококонкурентную и высокотехнологичную мировую литиевую отрасль вместе с системными американскими партнерами", - подчеркнула Свириденко.

Компания Lithium Holdings, акционерами которой являются компании Techmet и The Rock Holdings, имеют "значительный опыт в сфере добычи критически важных полезных ископаемых", добавила украинский премьер.

Один из американских инвесторов - личный друг Трампа

По данным американской финансовой компании DFC, Techmet поддерживается правительством США. Тендер на литиевый проект был объявлен в августе 2025 года и считается первым проектом в рамках совместного инвестиционного фонда с США, уточняет агентство Reuters. Соглашение обеспечивает Вашингтону привилегированный доступ к новым украинским сырьевым ресурсам и предполагает сбор средств через фонд на восстановление Украины после прекращения российской военной агрессии.

Согласно данным газеты The New York Times (NYT), один из инвесторов группы - миллиардер Рональд С. Лаудер, наследник косметической империи и личный друг президента США Дональда Трампа. Как отмечается, Лаудер знает Трампа еще со времен колледжа, и якобы именно он дал ему идею "приобрести" богатую на ресурсы Гренландию.

О предоставлении права на добычу лития из крупного государственного месторождения "Добрая" американским инвесторам NYT писала еще за четыре дня до объявления победителя конкурса. Два члена комиссии украинского правительства на условиях анонимности 8 января рассказали изданию, что решение уже было принято, но соглашение требует официального утверждения Кабинетом министров Украины. При этом источники NYT опровергли предположение о фаворитизме при определении победителя.

Летом РФ захватила второе из четырех месторождений лития в Украине

Как сообщали 28 июня сразу несколько российских и западных изданий, после оккупации российской армией небольшого поселка Шевченко на западе Донецкой области Украина потеряла важное месторождение лития. Корреспондент The New York Times из Киева написал, что Украину "лишили важнейшего актива, который мог бы помочь поддержать новое экономическое партнерство с США".

Журналист также отметил, что Шевченковское месторождение - первое, захваченное ВС РФ после подписания соглашения о недрах между Киевом и Вашингтоном. Оно отличалось от других месторождений Украины высоким качеством руды, отмечает NYT.

Всего в Украине разведаны четыре крупных месторождения литиевых руд. Одно из них - Крутая Балка в Запорожской области - также находится под российской оккупацией с 2022 года. Еще два остаются в Кировоградской области: Полоховское и "Добрая", считаемое более перспективным. Добыча ни на одном из них до сих пор не велась.