Украина обвинила Венгрию в захвате двух инкассаторских машин с деньгами и золотом

В «Ощадбанке» подтвердили «похищение» своих сотрудников. По данным GPS-сигнала, в настоящее время задержанные автомобили банка находятся в центре Будапешта, рядом с одной из силовых структур Венгрии. В украинском госбанке подчеркнули, что перевозка средств и ценностей осуществлялась «в рамках и во исполнение» международного соглашения с австрийским «Райффайзенбанком». В общей сложности в автомобилях находилось $40 млн, €35 млн и 9 кг золота. В Нацбанке Украины, в свою очередь, потребовали от властей Венгрии официально объяснить причины задержания украинских граждан.

Отношения Венгрии и Украины обострились на фоне прекращения Киевом транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Украинские власти утверждали, что он получил серьезные повреждения в результате удара российского беспилотника в конце январе. Спутниковые снимки, которые изучила Financial Times, подтвердили наличие повреждений, но их масштаб остается под вопросом. В конце февраля Венгрия и Словакия обвинили Киев в намеренном затягивании восстановления поставок. Венгерский премьер Виктор Орбан заблокировал пакет помощи Евросоюза на €90 млрд для Украины до возобновления транзита нефти.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого заявил, что поставки нефти можно будет восстановить в течение месяца-полутора. Он также пригрозил, что даст адрес Орбана бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), если он продолжит блокировать европейский кредит Киеву. «Они (российские военные) нас убивают, а мы должны дать нефть Орбану, потому что он, бедненький, без этой нефти не может выиграть выборы», — отметил украинский президент.

Еврокомиссия, в свою очередь, призвала Киев быстрее возобновить поставки нефти в Венгрию и Словакию, а также попросила допустить к поврежденным участкам «Дружбы» своих представителей. Киев ответил на это отказом.