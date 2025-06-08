Самое странное в этой истории то, что субсидируемая из денег налогоплательщиков «Latvijas dzelzceļš» (LDz) не проинформировала своего хозяина, Министерство сообщений. Если бы «Неаткарига» не начала задавать вопросы об этом недружелюбном жесте Украины, то ни Министерство сообщения, ни Министерство иностранных дел, ни премьер-министр Эвика Силиня не знали бы о случившемся.

LDz признает, что «ограничения затрагивают владельцев вагонов, которые находятся на территории Украины, в том числе и компании концерна LDz «LDZ Cargo». В период действия ограничений доходы от этих вагонов не поступают, но по возможности вагоны вывозятся с территории Украины для использования в других местах.

В Украине транзитные перевозки не осуществляются, поэтому ограничение международных логистических цепочек не затронуло.

LDz воздержалась от уточнений о количестве вагонов Латвии, оставшихся в Украине. Немного более разговорчивыми оказались эстонцы. Портал «baltictimes.com» сообщает, что в Украине в настоящее время используется более 500 грузовых вагонов, принадлежащих эстонским компаниям. Общая экономическая стоимость составляет около 20 миллионов евро, статус которых можно определить словом «замороженные». LDz также должно решить, «разморозить» ли эти вагоны методом переплавки металлолома или сохранить в надежде на возобновление перевозок в обозримом будущем.

Решение Украины означает, что убытки LDz увеличатся, полностью и окончательно потеряв доходы от использования вагонов LDz для перевозки чужого груза на чужой территории. LDz подтвердила «Неаткариге», что ее представители несколько раз встречались с представителями Украины, которые обещали LDz кое-что, но это не привело к отмене ограничений на использование подвижного состава LDz.

Украина не является главной причиной, по которой LDz с 2022 года не может существовать без государственных субсидий: в прошлом году LDz получила 46,8 миллиона евро на покрытие убытков за 2022 и 2023 года, в этом году компании может потребоваться 26 миллионов евро для покрытия убытков прошлого года, а теперь еще больше, если LDz рассчитывала, что в этом году получит от Украины хотя бы какую-то компенсацию.

Официальная версия латвийских государственных органов заключается в том, что LDz не сообщало о ситуации в Украине.

Как железнодорожные компании зарабатывали много денег

Что именно произошло? Украина аннулировала соглашение между странами с шириной колеи 1520 мм о том, что они будут взаимно рассчитываться за то, что, скажем, вагоны, платформы и т.п., принадлежащие LDz, будут использоваться в Украине, а украинский подвижной состав — в Латвии. Такое соглашение было очень выгодным для всех в то время, когда грузов, в том числе транзитных, было очень много. Тогда LDz не нужно было искать в просторах Евразии свой подвижной состав, чтобы загрузить в него именно те грузы, перевозка которых была заказана LDz. Все железнодорожные предприятия увеличивали свою прибыль за счет того, что, с одной стороны, могли арендовать для выполнения своих заказов подвижной состав других предприятий, а с другой стороны, получать арендную плату от других предприятий. Таким было прекрасное, теперь почти сказочное прошлое, возвращение которого не предвидится.

Сейчас же грузовые железнодорожные перевозки на многих маршрутах полностью прекратились. В результате железнодорожные вагоны стоят пустые, а железнодорожные рельсы лежат без дела, как могли убедиться все, кто побывал вблизи железнодорожного узла в Рижском сортировочном пункте и т. п. Ситуация на железных дорогах Украины не лучше, чем в Латвии. Для местных перевозок Украине хватает своих вагонов. Если из условных 1000 вагонов груза хватает только на 100 вагонов, то логично, что украинцы используют свои вагоны, оставляя простаивать 400 своих и 500 вагонов других стран, оставшихся на территории Украины.

Заместитель директора Департамента транспортных технологий и коммерческих операций Украины Валерий Ткачев поясняет, что решение основано на двух причинах: это связано со значительным избытком вагонов в Украине и с тем, что несколько азиатских стран уже успели запретить эксплуатацию иностранного, в том числе украинского, подвижного состава.