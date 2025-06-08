Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Июня Завтра: Janis
Доступность

Украина дискриминирует «Латвияс дзелзцельш» – правительство Латвии разводит руками: «Неаткарига» (4)

Редакция PRESS 8 июня, 2025 07:51

Важно 4 комментариев

«Уже четвертый месяц как Украина запретила использование вагонов стран Балтии на своей железнодорожной сети. Государственное предприятие «Украинская железная дорога» даже не сочло необходимым официально проинформировать владельцев вагонов об этом дискриминационном решении, - пишет «Неаткарига».

Самое странное в этой истории то, что субсидируемая из денег налогоплательщиков «Latvijas dzelzceļš» (LDz) не проинформировала своего хозяина, Министерство сообщений. Если бы «Неаткарига» не начала задавать вопросы об этом недружелюбном жесте Украины, то ни Министерство сообщения, ни Министерство иностранных дел, ни премьер-министр Эвика Силиня не знали бы о случившемся.

LDz признает, что «ограничения затрагивают владельцев вагонов, которые находятся на территории Украины, в том числе и компании концерна LDz «LDZ Cargo». В период действия ограничений доходы от этих вагонов не поступают, но по возможности вагоны вывозятся с территории Украины для использования в других местах.

В Украине транзитные перевозки не осуществляются, поэтому ограничение международных логистических цепочек не затронуло.

LDz воздержалась от уточнений о количестве вагонов Латвии, оставшихся в Украине. Немного более разговорчивыми оказались эстонцы. Портал «baltictimes.com» сообщает, что в Украине в настоящее время используется более 500 грузовых вагонов, принадлежащих эстонским компаниям. Общая экономическая стоимость составляет около 20 миллионов евро, статус которых можно определить словом «замороженные». LDz также должно решить, «разморозить» ли эти вагоны методом переплавки металлолома или сохранить в надежде на возобновление перевозок в обозримом будущем.

Решение Украины означает, что убытки LDz увеличатся, полностью и окончательно потеряв доходы от использования вагонов LDz для перевозки чужого груза на чужой территории. LDz подтвердила «Неаткариге», что ее представители несколько раз встречались с представителями Украины, которые обещали LDz кое-что, но это не привело к отмене ограничений на использование подвижного состава LDz.

Украина не является главной причиной, по которой LDz с 2022 года не может существовать без государственных субсидий: в прошлом году LDz получила 46,8 миллиона евро на покрытие убытков за 2022 и 2023 года, в этом году компании может потребоваться 26 миллионов евро для покрытия убытков прошлого года, а теперь еще больше, если LDz рассчитывала, что в этом году получит от Украины хотя бы какую-то компенсацию.

Официальная версия латвийских государственных органов заключается в том, что LDz не сообщало о ситуации в Украине.

Как железнодорожные компании зарабатывали много денег

Что именно произошло? Украина аннулировала соглашение между странами с шириной колеи 1520 мм о том, что они будут взаимно рассчитываться за то, что, скажем, вагоны, платформы и т.п., принадлежащие LDz, будут использоваться в Украине, а украинский подвижной состав — в Латвии. Такое соглашение было очень выгодным для всех в то время, когда грузов, в том числе транзитных, было очень много. Тогда LDz не нужно было искать в просторах Евразии свой подвижной состав, чтобы загрузить в него именно те грузы, перевозка которых была заказана LDz. Все железнодорожные предприятия увеличивали свою прибыль за счет того, что, с одной стороны, могли арендовать для выполнения своих заказов подвижной состав других предприятий, а с другой стороны, получать арендную плату от других предприятий. Таким было прекрасное, теперь почти сказочное прошлое, возвращение которого не предвидится.

Сейчас же грузовые железнодорожные перевозки на многих маршрутах полностью прекратились. В результате железнодорожные вагоны стоят пустые, а железнодорожные рельсы лежат без дела, как могли убедиться все, кто побывал вблизи железнодорожного узла в Рижском сортировочном пункте и т. п. Ситуация на железных дорогах Украины не лучше, чем в Латвии. Для местных перевозок Украине хватает своих вагонов. Если из условных 1000 вагонов груза хватает только на 100 вагонов, то логично, что украинцы используют свои вагоны, оставляя простаивать 400 своих и 500 вагонов других стран, оставшихся на территории Украины.

Заместитель директора Департамента транспортных технологий и коммерческих операций Украины Валерий Ткачев поясняет, что решение основано на двух причинах: это связано со значительным избытком вагонов в Украине и с тем, что несколько азиатских стран уже успели запретить эксплуатацию иностранного, в том числе украинского, подвижного состава.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (4) 282 реакций
Комментарии (4) 282 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 01:15 25.06.2025
Трамп снова хочет Нобелевку — на этот раз за мир между Ираном и Израилем
Bitnews.lv 4 часа назад
В среду опять дожди, местами сильные
Sfera.lv 4 часа назад
Джефф Безос и Лорен Санчес: «свадьба века» в Венеции
Sfera.lv 5 часов назад
Ночь с дождями и ветром: погода на среду
Bitnews.lv 8 часов назад
От поддержки до недоверия: как меняется отношение к Путину и Зеленскому в мире
Sfera.lv 10 часов назад
Саммит НАТО в Гааге: раскол, компромиссы и уступки Трампу
Bitnews.lv 13 часов назад
Госполиция проводит рейды — просят не садиться за руль пьяными
Bitnews.lv 13 часов назад
Пасмурный и ветреный Янов день: грозы, ливни и похолодание
Bitnews.lv 13 часов назад

«Думал, меня везут на расстрел»: латвиец вернулся из белорусской тюрьмы (4)

Важно 18:39

Важно 4 комментариев

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

Читать
Загрузка

Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира (4)

Важно 18:26

Важно 4 комментариев

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Читать

Ригу украсят… мусорниками: какими будут новые урны? (4)

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 4 комментариев

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Читать

Полиция продолжает усиленные проверки на дорогах (4)

Новости Латвии 17:47

Новости Латвии 4 комментариев

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Читать

Трамп о 5-й статье НАТО: существуют разные интерпретации коллективной обороны (4)

Важно 17:23

Важно 4 комментариев

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Читать

MIRAGE JAZZ ORCHESTRA отметит юбилей гала-концертом в Дзинтари (4)

История и культура 17:14

История и культура 4 комментариев

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Читать

Пусть будут обе разновидности латышского: омбудсмен вступился за латгальский язык (4)

Важно 16:58

Важно 4 комментариев

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Читать