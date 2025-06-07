Что, где, как? Три главных вопроса о голосовании на выборах

Что с собой брать, чтобы иметь возможность проголосовать?

Паспорт или ID-карту. Документ не должен быть поврежден или просрочен.

Где проголосовать?

На любом избирательном участке в том самоуправлении, на территории которого вы зарегистирированы.

Список участков можно посмотреть здесь: https://www.cvk.lv/lv/velesanu-iecirkni-1

Как голосовать?

Выбираете из пачки выданных вам бюллетеней список партии, за которую вы хотите проголосовать.

Отмечаете кандидатов, которые вам наиболее симпатичны (или наоборот) заштриховывая овал напротив из фамилии.

Запечатываете конверт и опускаете в урну. Тайна вашего выбора гарантируется Сатверсме.

Что надо иметь в виду: у вас может возникнуть желание высказать свою «принципиальную позицию» против той партии, политика которой вызывает у вас наибольшее неприятие, взяв в руки ее избирательный бюллетень и «вычеркнув» всех (или самых лично вам неприятных) кандидатов в депутаты. Но это как раз иллюзия.

Сколько бы вы не ставили своих негативных отметок на бюллетене, если вы его потом бросите в избирательную урну, то это будет означать только одно - ваш голос будет отдан именно за эту партию. Вывод: голосовать нужно не «против» кого-то, а «за» тех, чья позиция вам ближе.