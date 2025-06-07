В одном из рижских избирательных участков сработала пожарная сигнализация; тревога оказалась ложной

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС, VUGD) пояснила, что вызов поступил в 14:34. Были проверены все помещения, горение не обнаружено, помощь пожарных не понадобилась.

Центризбирком подтвердил агентству LETA, что участок продолжил работу.

Руководитель Рижской избирательной комиссии Марис Звиедрис пояснил, что решение вызвать пожарных и Госполицию было принято в связи с тем, что сигнализацию не представилось возможным отключить сразу. В участке также был кратковременный перебой с подачей электроэнергии. Никаких догадок, что послужило причиной срабатывания сигнализации, Звиедрис не высказал.

Участок был закрыт несколько десятков минут, примерно 20 избирателей перенаправили в два других избирательных участка на расстоянии нескольких сотен метров. "Надеюсь, что из-за этого люди не передумали идти на выборы", - сказал Звиедрис.