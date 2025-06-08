В Прейльском крае избиратель попытался проголосовать дважды; начат уголовный процесc

Это произошло в 718-м избирательном участке, который находится в Риебиньском доме культуры.

Избирательная комиссия немедленно связалась с Центризбиркомом и Госполицией, которые сейчас решают этот вопрос.

Это единственный констатированный инцидент, во всем остальном процесс выборов протекает спокойно, сказала Мелушкане.

Отдел общественных отношений Госполиции подтвердил агентству LETA, что в Прейльском крае некто попытался дважды голосовать, предъявив разные документы, удостоверяющие личность, и что в связи с этим случаем полиция начала уголовный процесс.

(ДОПОЛНЕНО)

Согласно последней информации от Госполиции, житель Прейльского края, пытавшийся проголосовать дважды, задержан, а уголовный процесс начат согласно статье Уголовного закона о умышленном препятствовании осуществлению избирательных прав.