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«У нас число жителей сокращается, у них растет»: эксперт объясняет, почему Рига отстает от Вильнюса и Таллина

tv3.lv 8 июня, 2025 09:39

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Экономист Банка Латвии Олег Красноперов на портале tv3.lv в подкасте Piķis un ģēvelis заявил, что Рига уже давно отстает от Вильнюса и Таллина, а главная причина - сокращение числа жителей и проблемы с качеством жизни.

"Число жителей в Риге уменьшается, в Вильнюсе растет. Я предупреждал еще в 2022-м: если ничего не будем делать, к 2025 году Вильнюс обгонит Ригу и по числу жителей. Теперь мы видим, что это произошло", - признал он.

Один из самых существенных факторов - недовольство населения качеством жизни в Риге. "Рижане продолжают уезжать, так как они недовольны безопасностью, доверием к людям, муниципальным управлением. Опрос Еврокомиссии 2023 года подтверждает - никаких существенных улучшений нет", - поясняет Красноперов. Он подчеркивает, что эти опросы тесно коррелируют с развитием экономики: в городах, где людям хорошо, экономика растет.

Корни проблемы следует искать в структурном порочном круге - меньшее число жителей означает меньше доходов, а это препятствует улучшению качества жизни. "Рижская инфраструктура строилась в расчете на 900 тысяч человек, а живут всего 600 тысяч. Денег не хватает, потому что люди переезжают в пригороды и налоги платят там. Это непросто изменить, потому что и нехватка инвестиций, и слабый экономический рост, и падение качества жизни взаимосвязаны", - приходит к выводу экономист.

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