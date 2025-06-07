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Учился водить машину: подробности дикой аварии в Плявниеках (ВИДЕО) (1)

Редакция PRESS 7 июня, 2025 08:40

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В Риге, в Плявниеках, неопытный водитель без прав спровоцировал аварию, рассказывал вчера Press.lv со ссылкой на телепрограмму "Дегпункта". К счастью, никто не пострадал, но расходы, которые теперь лягут на плечи молодого человека, будут значительными - появились подробности жуткого ДТП..

Когда люди приближаются к месту аварии, они переводят дух и готовят свои телефоны. Аварии не являются обычным явлением на этом участке улицы Аугуста Деглава, поэтому такое количество машин экстренных служб указывает на то, что ситуация серьезная.

По мере приближения первый вопрос, который задают люди, касается жертв и причин случившегося, так как BMW пробил дорожное ограждение и врезался в здание около остановки общественного транспорта, где почти всегда кто-то есть. К счастью, никто не пострадал.

После сильнейшего удара водитель, по счастью, самостоятельно выбрался из машины и сумел поговорить с людьми, которые подошли к нему, чтобы спросить, нужна ли ему помощь. Он признался, что сел за руль,  ещё не получив водительские права.

Сотрудники правоохранительных органов подтверждают, что молодому человеку 20 лет и что он пока получил только ученические права, или белые права. Однако они «не работают», если вы едете в одиночку, без присмотра опытного водителя.

Расходы на покрытие ущерба, безусловно, будут значительными, но можно сказать, что парень остался невредим, так как не нанес травм ни себе, ни окружающим.

Как сказал несколько дней назад в телепрограмме житель села Стружаны о молодом человеке, утопившем свой BMW в местном пруду: «В юности нужны приключения. Будет что вспомнить».

фОТО скриншот видео из Фейсбука (Sadursme.lv)

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