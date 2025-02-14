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Угнанный Mercedes полиция нашла за сараем… пардон, в Зарасае

Редакция PRESS 14 февраля, 2025 17:30

ЧП и криминал 0 комментариев

11 февраля сотрудники полиции получили информацию о том, что около 18:30 преступник угнал автомобиль Mercedes Benz Vito со двора дома в Медумской волости Аугшдаугавского края. Угонщик был оперативно задержан, а автомобиль возвращен владельцу.

Владелец оставил в машине ключи, техпаспорт и кошелек с наличными. Эта неосторожность позволила преступнику беспрепятственно проникнуть в автомобиль и угнать его.

Стражам порядка удалось быстро установить личность злоумышленника. Им оказался мужчина 1999 года рождения, ранее уже задержанный за аналогичное преступление. В тот раз ключи от машины владелец также оставил в салоне. 12 февраля мужчина был арестован и помещен в изолятор временного содержания. Он успел перегнать угнанный автомобиль в Зарасай (Литва), где и оставил его. В сотрудничестве с литовской полицией автомобиль был найден и возвращен владельцу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 175 Уголовного закона, предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Чтобы защитить свой автомобиль от угонщиков, полиция призывает автовладельцев следовать нескольким важным советам: всегда паркуйте автомобиль в безопасном месте, не оставляйте машину в отдаленных или сомнительных местах, так как это увеличивает вероятность того, что вор получит доступ к ней тихо и незаметно. Всегда запирайте автомобиль, даже если он находится в частном дворе, гараже или на охраняемой стоянке, и не оставляйте в салоне ключи и другие важные документы.

Полиция также призывает жителей сообщать о подозрительных лицах, явно не являющихся владельцами автомобиля, чьи намерения могут быть преступными. В таких случаях необходимо немедленно звонить в полицию по телефону 112 и, по возможности, уведомлять владельца или водителя о любых подозрительных действиях в зоне парковки автомобиля или другой техники.

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