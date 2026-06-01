Учёные выяснили, в каком возрасте рак становится особенно опасным

Исследователи сравнили молодых, средневозрастных и очень старых мышей. Оказалось, что у молодых животных распространение опухоли было самым низким. В среднем возрасте оно резко усиливалось, а у очень старых мышей снова снижалось.

Ключом могут быть особые иммунные клетки — гамма-дельта T-клетки. Они работают как ранняя система защиты и помогают удерживать раковые клетки в спящем состоянии, не давая им активно распространяться по организму.

У молодых и очень старых мышей таких защитных клеток было больше. А у мышей среднего возраста их оказалось меньше, и меланома чаще распространялась в лёгкие и печень.

Учёные также заметили, что сама опухоль может ослаблять иммунную защиту. В среднем возрасте меланома выделяла молекулы, которые подавляли или истощали эти T-клетки. После этого ранее спящие раковые клетки могли становиться активными.

Это не значит, что старость защищает от рака. Речь пока идёт об исследовании на мышах и конкретно о меланоме. Но результат важен: рак и возраст могут быть связаны не так просто, как казалось.

Авторы исследования считают, что лабораторные испытания слишком часто проводят на молодых мышах, которые примерно соответствуют людям в начале двадцатых годов. Из-за этого многие результаты могут плохо отражать реальную ситуацию у пациентов старшего возраста.

Теперь учёные хотят лучше понять, почему риск рака у людей растёт с возрастом, но после 80–85 лет неожиданно начинает снижаться. Возможно, дело не только в самой опухоли, но и в том, как меняется иммунная система на разных этапах жизни.

Иными словами, рак может вести себя не как прямая линия, где “чем старше, тем хуже”. Иногда самый опасный момент может оказаться где-то посередине.