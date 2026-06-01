В России принят закон об аресте имущества релокантов, выступающих «против интересов РФ»

На прошлой неделе Государственная дума Российской Федерации сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, который предлагает арестовывать имущество россиян, переехавших за границу и совершивших административные правонарушения против интересов страны за рубежом. "За" проголосовали все 384 депутата, присутствовавшие на заседании. Выступивших "против" и воздержавшихся не было.

Как будет работать закон?

Многие россияне, покинувшие страну, теперь рискуют лишиться возможности распоряжаться оставленным на родине имуществом: квартирой, дачей, машиной. Как будет работать одобренный депутатами закон?

В документе утвержден список статей КоАП (Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях), по которым возможно преследование россиян за их действия, совершенные за рубежом.

Речь идет о правонарушениях по таким статьям, как "злоупотребление свободой массовой информации", "возбуждение ненависти либо вражды", "публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России", и "дискредитация Вооруженных Сил РФ". Также административная ответственность последует за невыплату штрафа за указанные правонарушения.

В качестве наказания за совершение вышеперечисленных правонарушений будет применяться арест имущества, при чем до окончательного решения по делу. Кроме того, устанавливается возможность ареста средств релокантов со вкладов и счетов.

В законе отмечается, что это обеспечительная мера с цельюзаставить правонарушителя исполнить решение суда. Например, заплатить штраф. При аресте имущество не изымается физически. Однако владелец не может его продать, подарить или распоряжаться им каким-то иным образом.

Законопроект должны одобрить Совет Федерации и подписать президент Владимир Путин (сомнений в этом практически нет). Вступление его в силу намечено на 1 сентября.