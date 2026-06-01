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В России принят закон об аресте имущества релокантов, выступающих «против интересов РФ»

Euronews 1 июня, 2026 15:51

Мир 0 комментариев

Российские власти будет накладывать арест на имущество релокантов, выступающих "против интересов РФ" После начала масштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года десятки тысяч россиян покинули родину из-за несогласия с политикой Кремля, мобилизации и репрессий. С тех пор власти приняли не один закон, направленный на преследование несогласных внутри страны. Теперь Москва посылает четкий сигнал и россиянам, живущим за рубежом.

На прошлой неделе Государственная дума Российской Федерации сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, который предлагает арестовывать имущество россиян, переехавших за границу и совершивших административные правонарушения против интересов страны за рубежом. "За" проголосовали все 384 депутата, присутствовавшие на заседании. Выступивших "против" и воздержавшихся не было.

Как будет работать закон?

Многие россияне, покинувшие страну, теперь рискуют лишиться возможности распоряжаться оставленным на родине имуществом: квартирой, дачей, машиной. Как будет работать одобренный депутатами закон?

В документе утвержден список статей КоАП (Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях), по которым возможно преследование россиян за их действия, совершенные за рубежом.

Речь идет о правонарушениях по таким статьям, как "злоупотребление свободой массовой информации", "возбуждение ненависти либо вражды", "публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России", и "дискредитация Вооруженных Сил РФ". Также административная ответственность последует за невыплату штрафа за указанные правонарушения.

 В качестве наказания за совершение вышеперечисленных правонарушений будет применяться арест имущества, при чем до окончательного решения по делу. Кроме того, устанавливается возможность ареста средств релокантов со вкладов и счетов.

В законе отмечается, что это обеспечительная мера с цельюзаставить правонарушителя исполнить решение суда. Например, заплатить штраф. При аресте имущество не изымается физически. Однако владелец не может его продать, подарить или распоряжаться им каким-то иным образом.

Законопроект должны одобрить Совет Федерации и подписать президент Владимир Путин (сомнений в этом практически нет). Вступление его в силу намечено на 1 сентября.

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