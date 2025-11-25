Учёные вырастили костный мозг в лаборатории: мыши могут вздохнуть спокойно

Обычно костный мозг изучают на мышах или в простых клеточных моделях. Теперь команда под руководством профессора Ивана Мартина и доктора Андреса Гарсия Гарсия смогла собрать трёхмерную ткань, похожую на настоящую. Работа опубликована в Cell Stem Cell.

В основе — искусственная «кость» из гидроксиапатита. В неё добавили человеческие стволовые клетки и направили их на развитие разных типов клеток. Полученный образец размером около восьми миллиметров поддерживал образование крови в лаборатории несколько недель.

Новая модель включает важную область — так называемую эндостальную нишу рядом с костной поверхностью. Она связана с устойчивостью раковых клеток к терапии. Ранее таких моделей на человеческих клетках не было.

Учёные говорят, что система может стать дополнением к исследованиям и в будущем помочь в подборе лечения. Для тестирования лекарств модель, возможно, придётся уменьшить.