Учёные неожиданно выяснили: дети без домашних животных могут чувствовать себя лучше

Исследование охватило почти 1900 семей в Испании и наблюдало за детьми с момента беременности матери до возраста 6-7 лет. Более половины семей держали домашних животных — чаще всего собак, кошек, птиц, а также хомяков, кроликов, рыбок и черепах.

Учёные подтвердили, что животные действительно помогают детям развивать эмпатию, чувство ответственности и способность справляться с эмоциями. Питомцы также могут становиться своеобразной поддержкой, когда рядом нет родителей.

Однако при сравнении результатов оказалось, что дети, которые никогда не имели домашних животных, показывали наиболее положительные показатели психологического состояния.

Самые неожиданные результаты связаны с кошками. Исследователи заметили, что проживание с кошкой в возрасте 4-5 лет чаще сопровождалось повышенным риском эмоциональных и поведенческих трудностей.

Учёные предполагают несколько объяснений. Кошки более независимы и реже формируют тесную эмоциональную связь с ребёнком. Кроме того, именно кошки чаще являются переносчиками паразита токсоплазмы, который ранее связывали с поведенческими и психическими расстройствами.

При этом небольшие животные — например, хомяки, рыбки или черепахи — показали противоположный эффект. Постоянный контакт с такими питомцами чаще ассоциировался с более стабильным эмоциональным состоянием детей.

Исследователи подчёркивают, что влияние домашних животных на психику ребёнка остаётся сложной и неоднозначной темой. Многие факторы — включая атмосферу в семье и характер самого ребёнка — могут играть не меньшую роль, чем выбор питомца.