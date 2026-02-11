Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 11. Февраля Завтра: Laima, Laimdota
Доступность

Учёные неожиданно выяснили: дети без домашних животных могут чувствовать себя лучше

Редакция PRESS 11 февраля, 2026 11:22

Животные 0 комментариев

Домашние питомцы традиционно считаются лучшими друзьями детей. Но новое исследование испанских учёных показало неожиданную деталь — дети, которые никогда не жили с животными, в среднем демонстрировали самые стабильные показатели психического здоровья.

Исследование охватило почти 1900 семей в Испании и наблюдало за детьми с момента беременности матери до возраста 6-7 лет. Более половины семей держали домашних животных — чаще всего собак, кошек, птиц, а также хомяков, кроликов, рыбок и черепах.

Учёные подтвердили, что животные действительно помогают детям развивать эмпатию, чувство ответственности и способность справляться с эмоциями. Питомцы также могут становиться своеобразной поддержкой, когда рядом нет родителей.

Однако при сравнении результатов оказалось, что дети, которые никогда не имели домашних животных, показывали наиболее положительные показатели психологического состояния.

Самые неожиданные результаты связаны с кошками. Исследователи заметили, что проживание с кошкой в возрасте 4-5 лет чаще сопровождалось повышенным риском эмоциональных и поведенческих трудностей.

Учёные предполагают несколько объяснений. Кошки более независимы и реже формируют тесную эмоциональную связь с ребёнком. Кроме того, именно кошки чаще являются переносчиками паразита токсоплазмы, который ранее связывали с поведенческими и психическими расстройствами.

При этом небольшие животные — например, хомяки, рыбки или черепахи — показали противоположный эффект. Постоянный контакт с такими питомцами чаще ассоциировался с более стабильным эмоциональным состоянием детей.

Исследователи подчёркивают, что влияние домашних животных на психику ребёнка остаётся сложной и неоднозначной темой. Многие факторы — включая атмосферу в семье и характер самого ребёнка — могут играть не меньшую роль, чем выбор питомца.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Как на Рязанском вокзале!» Кто опять обидел Лангу?
Важно

«Как на Рязанском вокзале!» Кто опять обидел Лангу? (2)

«Нужно открыто признавать: что-то не в порядке»: глава LTRK Зариня обеспокоена состоянием нашей экономики
Важно

«Нужно открыто признавать: что-то не в порядке»: глава LTRK Зариня обеспокоена состоянием нашей экономики

Пожар в Даугавгривской тюрьме: был объявлен режим чрезвычайной ситуации
Важно

Пожар в Даугавгривской тюрьме: был объявлен режим чрезвычайной ситуации

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Сколько нужно ходить латвийцам для здоровья и как это делать правильно: эксперт

Важно 15:20

Важно 0 комментариев

Малоподвижный образ жизни в прямом смысле убивает человека: по данным Всемирной организации здравоохранения, жизнь в этом случае сокращается на 7-8 лет. Конечно, не каждый может играть в волейбол, футбол, тем более в почтенном возрасте, ходить на рыбалку, но почему не начать с простого: больше двигаться, меньше пользоваться общественным транспортом, начать заниматься гимнастикой? О том, сколько человеку положено двигаться, об особенностях популярной нынче ходьбы с палками и о том, как ходить зимой, - беседа с председателем правления Латвийской ассоциации народного спорта Галиной ГОРБАТЕНКОВОЙ...

Малоподвижный образ жизни в прямом смысле убивает человека: по данным Всемирной организации здравоохранения, жизнь в этом случае сокращается на 7-8 лет. Конечно, не каждый может играть в волейбол, футбол, тем более в почтенном возрасте, ходить на рыбалку, но почему не начать с простого: больше двигаться, меньше пользоваться общественным транспортом, начать заниматься гимнастикой? О том, сколько человеку положено двигаться, об особенностях популярной нынче ходьбы с палками и о том, как ходить зимой, - беседа с председателем правления Латвийской ассоциации народного спорта Галиной ГОРБАТЕНКОВОЙ...

Читать
Загрузка

Возникает соблазн удержаться у власти, отменив итоги выборов: политолог о грозящей Латвии опасности

Латышские СМИ 15:07

Латышские СМИ 0 комментариев

«В настоящее время в латвийской политике больше не наблюдается традиционное разделение на правящие и оппозиционные партии или — в контексте Латвии — на латвийские и пророссийские партии. Вместо этого формируется новое разделение, - пишет Филип Раевскис на портале Pietiek.com.

«В настоящее время в латвийской политике больше не наблюдается традиционное разделение на правящие и оппозиционные партии или — в контексте Латвии — на латвийские и пророссийские партии. Вместо этого формируется новое разделение, - пишет Филип Раевскис на портале Pietiek.com.

Читать

Фон дер Ляйен призвала ЕС к быстрой реформе финрынка

Важно 14:56

Важно 0 комментариев

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) выступила за объединение европейского финансового рынка ради повышения конкурентоспособности ЕС. Выступая в среду в Европарламенте в среду, 11 февраля, она заявила, что Евросоюз должен быть готов двигаться вперед в этом вопросе даже если не все 27 стран-членов поддержат реформы.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) выступила за объединение европейского финансового рынка ради повышения конкурентоспособности ЕС. Выступая в среду в Европарламенте в среду, 11 февраля, она заявила, что Евросоюз должен быть готов двигаться вперед в этом вопросе даже если не все 27 стран-членов поддержат реформы.

Читать

Янис Юрканс возвращается в Латвию из солнечной Испании

Важно 14:44

Важно 0 комментариев

В жизни бывшего министра иностранных дел Яниса Юрканса и его жены Линды Апсе этим летом ожидаются большие перемены. После пяти лет отношений на расстоянии Янис этим летом возвращается в Латвию, пишет журнал Kas Jauns.

В жизни бывшего министра иностранных дел Яниса Юрканса и его жены Линды Апсе этим летом ожидаются большие перемены. После пяти лет отношений на расстоянии Янис этим летом возвращается в Латвию, пишет журнал Kas Jauns.

Читать

А нечего было Хелманиса обижать: Нацблок требует отставки Чударса

Новости Латвии 14:39

Новости Латвии 0 комментариев

Оппозиционное Национальное объединение внесло в Сейм проект решения о выражении недоверия министру умного управления и регионального развития Раймонду Чударсу ("Новое Единство") за игнорирование решений самоуправлений и интересов жителей регионов в сфере территориального планирования и охраны окружающей среды.

Оппозиционное Национальное объединение внесло в Сейм проект решения о выражении недоверия министру умного управления и регионального развития Раймонду Чударсу ("Новое Единство") за игнорирование решений самоуправлений и интересов жителей регионов в сфере территориального планирования и охраны окружающей среды.

Читать

В Рижской 1-ой больнице вышла из строя система регистрации

Важно 14:23

Важно 0 комментариев

Сегодня в Рижской 1-ой больнице система регистрации не работала в течение трех часов, подтвердила агентству LETA представитель больницы Вивита Лейсмане.

Сегодня в Рижской 1-ой больнице система регистрации не работала в течение трех часов, подтвердила агентству LETA представитель больницы Вивита Лейсмане.

Читать

20 километров по замёрзшему морю: в Европе открыли безумную зимнюю трассу!

Всюду жизнь 14:23

Всюду жизнь 0 комментариев

В Эстонии открыли необычную зимнюю дорогу длиной около 20 километров - автомобили теперь могут ехать прямо по замёрзшему морю между островами Сааремаа и Хийумаа.

В Эстонии открыли необычную зимнюю дорогу длиной около 20 километров - автомобили теперь могут ехать прямо по замёрзшему морю между островами Сааремаа и Хийумаа.

Читать