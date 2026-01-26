Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 26. Января Завтра: Agneta, Agnis, Ansis
Доступность

Учёные нашли способ «поймать» вечную химию за секунды. И это меняет всё

Редакция PRESS 26 января, 2026 10:04

Наука 0 комментариев

Их называют «вечными химикатами» — потому что они не разлагаются десятилетиями. Они в воде, в почве и… в нас. Но теперь у науки появился неожиданный трюк.

Группа исследователей разработала новый фильтрационный материал, который способен впитывать PFAS — так называемые «forever chemicals» — с ультрабыстрой скоростью. По оценкам, он работает до 100 раз быстрее, чем традиционные системы очистки воды.

Речь идёт о PFAS — обширной группе из примерно 15 000 химических соединений, которые с 1950-х годов используют повсюду: от антипригарной посуды до водоотталкивающих тканей и промышленной химии. Их секрет — в сверхпрочном соединении углерода и фтора. Именно оно делает PFAS полезными. И именно оно превращает их в экологическую головную боль.

Проблема в том, что эти вещества накапливаются — в окружающей среде и в организме человека. Многие из них связывают с нарушениями работы печени, щитовидной железы и с онкологическими заболеваниями.

До сих пор PFAS в воде улавливали с помощью активированного угля, обратного осмоса или ионного обмена. Но дальше начинались сложности: фильтры приходилось хранить как опасные отходы или уничтожать при экстремально высоких температурах — с риском образования новых токсичных соединений.

Новый материал действует иначе. Он буквально втягивает PFAS, концентрируя их внутри себя. А затем — внимание — эти «вечные» связи удаётся разрушить при нагреве всего до 400–500 градусов. Это значительно ниже температур, которые обычно требуются, и после процесса остаётся безопасный побочный продукт.

Секрет — в структуре материала. Он имеет положительный заряд и притягивает отрицательно заряженные молекулы PFAS. Причём делает это быстро, эффективно и многократно: фильтр можно использовать снова и снова, без перестройки существующих очистных систем.

Именно это, по словам исследователей, может стать ключом к масштабному применению технологии — без космических затрат и новых заводов.

PFAS долго считались почти неуничтожимыми. Но, как показывает практика, даже «вечная химия» может оказаться не такой уж вечной.

А что это значит для воды, экологии и нашего будущего — каждый решит сам.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

От бывших русских школ требуют латышскости: Клюкин о политике абстрактных формулировок
Важно

От бывших русских школ требуют латышскости: Клюкин о политике абстрактных формулировок

Почётная гостья: Силиня отправляется на Олимпийские игры в приятной компании
Важно

Почётная гостья: Силиня отправляется на Олимпийские игры в приятной компании (4)

«Неудивительно, что все без зубов ходят»: жалобы на обман у стоматологов
Важно

«Неудивительно, что все без зубов ходят»: жалобы на обман у стоматологов

Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Неудивительно, что все без зубов ходят»: жалобы на обман у стоматологов

Важно 15:38

Важно 0 комментариев

Походы к врачам почти всегда были довольно деликатной и для многих болезненной темой — очереди длинные, цены высокие, проблем хватает. Однако когда начинает болеть зуб, многие оказываются практически в безвыходной ситуации, поскольку стоимость стоматологических услуг нередко достигает нескольких сотен или даже тысяч евро. И нет никакой гарантии что результат лечения будет хотя бы удовлетворительным.

Походы к врачам почти всегда были довольно деликатной и для многих болезненной темой — очереди длинные, цены высокие, проблем хватает. Однако когда начинает болеть зуб, многие оказываются практически в безвыходной ситуации, поскольку стоимость стоматологических услуг нередко достигает нескольких сотен или даже тысяч евро. И нет никакой гарантии что результат лечения будет хотя бы удовлетворительным.

Читать
Загрузка

Триллион: во что обойдётся Европе замещение США в НАТО

Мир 15:36

Мир 0 комментариев

Европе потребуется около одного триллиона долларов для замещения американских вооружений и военного контингента на континенте. Такую оценку приводит Международный институт стратегических исследований. По данным аналитиков, у европейских стран сохраняются серьезные пробелы в сфере истребителей пятого поколения, дальнобойных ракет, систем ПВО и спутниковой разведки.

Европе потребуется около одного триллиона долларов для замещения американских вооружений и военного контингента на континенте. Такую оценку приводит Международный институт стратегических исследований. По данным аналитиков, у европейских стран сохраняются серьезные пробелы в сфере истребителей пятого поколения, дальнобойных ракет, систем ПВО и спутниковой разведки.

Читать

Рижская дума «под градусом»: этика против закона

Важно 15:26

Важно 0 комментариев

21 января Рижская дума после многочасовых дебатов утвердила бюджет столицы на 2026 год. Объём — внушительный: расходы около 1,7 млрд евро, доходы — 1,5 млрд, дефицит покрывают кредитами и трансфертами. Главные заявленные приоритеты звучат красиво: поддержка семей, образование, безопасность, рост экономики и развитие инфраструктуры. Больше всего денег — почти 37 % или свыше 628 млн евро — пойдёт на образование, ещё четверть — на экономику и транспорт.

21 января Рижская дума после многочасовых дебатов утвердила бюджет столицы на 2026 год. Объём — внушительный: расходы около 1,7 млрд евро, доходы — 1,5 млрд, дефицит покрывают кредитами и трансфертами. Главные заявленные приоритеты звучат красиво: поддержка семей, образование, безопасность, рост экономики и развитие инфраструктуры. Больше всего денег — почти 37 % или свыше 628 млн евро — пойдёт на образование, ещё четверть — на экономику и транспорт.

Читать

Полмиллиона евро за простой: столько стоит «памятник» Rail Baltica на набережной

Важно 15:19

Важно 0 комментариев

Консервация путепровода над улицами Ластадияс и Краста, построенного в рамках железнодорожного проекта Rail Baltica, включая опору путепровода в Даугаве, может обойтись в сумму от 300 000 до 550 000 евро, сообщает LETA со ссылкой на национального координатора проекта Rail Baltica в Латвии — предприятие Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL). Эти работы нужно провести, поскольку строительство Рижского узла намечено лишь на втором этапе реализации проекта, который начнется не раньше 2030 года.

Консервация путепровода над улицами Ластадияс и Краста, построенного в рамках железнодорожного проекта Rail Baltica, включая опору путепровода в Даугаве, может обойтись в сумму от 300 000 до 550 000 евро, сообщает LETA со ссылкой на национального координатора проекта Rail Baltica в Латвии — предприятие Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL). Эти работы нужно провести, поскольку строительство Рижского узла намечено лишь на втором этапе реализации проекта, который начнется не раньше 2030 года.

Читать

Или Европа рухнет под тяжестью военных расходов как СССР, или… Что предлагает Pietiek

Мнения 15:14

Мнения 0 комментариев

«В богатом грузинском фольклоре есть такое наставление отца сыну: сын, не бойся больших расходов, бойся малых доходов. Но что делать, если расходы уже ужасающие, ты все глубже погружаешься в долги, а доходы «прессингуют» более ловкие соседи? Именно так Европа постепенно попадает в очень сложную ситуацию, - портал Pietiek.com печатает статью Улдиса Осиса.  

«В богатом грузинском фольклоре есть такое наставление отца сыну: сын, не бойся больших расходов, бойся малых доходов. Но что делать, если расходы уже ужасающие, ты все глубже погружаешься в долги, а доходы «прессингуют» более ловкие соседи? Именно так Европа постепенно попадает в очень сложную ситуацию, - портал Pietiek.com печатает статью Улдиса Осиса.  

Читать

Гололед сорвал вылет Йоханна Вадефуля в Латвию

Мир 14:50

Мир 0 комментариев

Ледяной дождь парализовал Берлин и нарушил планы министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля. Сегодня утром он не смог вылететь из Берлина в Ригу, как было запланировано, из-за экстремальных погодных условий.

Ледяной дождь парализовал Берлин и нарушил планы министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля. Сегодня утром он не смог вылететь из Берлина в Ригу, как было запланировано, из-за экстремальных погодных условий.

Читать

Тампампиньш: определились слово, антислово и крылатое выражение 2025 года в Латвии

Важно 14:42

Важно 0 комментариев

Подведены итоги опроса «Слово года – 2025», который проводится уже двадцать третий год подряд. Опрос организован Группой развития латышского языка Рижского латышского общества в сотрудничестве с Союзом писателей Латвии. Первые предложения на конкурс начали поступать уже в январе 2025 года, сразу после завершения предыдущего опроса.

Подведены итоги опроса «Слово года – 2025», который проводится уже двадцать третий год подряд. Опрос организован Группой развития латышского языка Рижского латышского общества в сотрудничестве с Союзом писателей Латвии. Первые предложения на конкурс начали поступать уже в январе 2025 года, сразу после завершения предыдущего опроса.

Читать