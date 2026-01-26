Учёные нашли способ «поймать» вечную химию за секунды. И это меняет всё

Группа исследователей разработала новый фильтрационный материал, который способен впитывать PFAS — так называемые «forever chemicals» — с ультрабыстрой скоростью. По оценкам, он работает до 100 раз быстрее, чем традиционные системы очистки воды.

Речь идёт о PFAS — обширной группе из примерно 15 000 химических соединений, которые с 1950-х годов используют повсюду: от антипригарной посуды до водоотталкивающих тканей и промышленной химии. Их секрет — в сверхпрочном соединении углерода и фтора. Именно оно делает PFAS полезными. И именно оно превращает их в экологическую головную боль.

Проблема в том, что эти вещества накапливаются — в окружающей среде и в организме человека. Многие из них связывают с нарушениями работы печени, щитовидной железы и с онкологическими заболеваниями.

До сих пор PFAS в воде улавливали с помощью активированного угля, обратного осмоса или ионного обмена. Но дальше начинались сложности: фильтры приходилось хранить как опасные отходы или уничтожать при экстремально высоких температурах — с риском образования новых токсичных соединений.

Новый материал действует иначе. Он буквально втягивает PFAS, концентрируя их внутри себя. А затем — внимание — эти «вечные» связи удаётся разрушить при нагреве всего до 400–500 градусов. Это значительно ниже температур, которые обычно требуются, и после процесса остаётся безопасный побочный продукт.

Секрет — в структуре материала. Он имеет положительный заряд и притягивает отрицательно заряженные молекулы PFAS. Причём делает это быстро, эффективно и многократно: фильтр можно использовать снова и снова, без перестройки существующих очистных систем.

Именно это, по словам исследователей, может стать ключом к масштабному применению технологии — без космических затрат и новых заводов.

PFAS долго считались почти неуничтожимыми. Но, как показывает практика, даже «вечная химия» может оказаться не такой уж вечной.

А что это значит для воды, экологии и нашего будущего — каждый решит сам.