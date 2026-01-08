Учиться, чтобы меняться: магистратура TSI — это больше, чем диплом Реклама Редакция PRESS 8 января, 2026 12:37 Реклама

Почему стоит поступать в магистратуру? Что особенного в этом плане предлагает Институт транспорта и связи (TSI)? Сотни студентов TSI и профессор делятся своим опытом, чтобы помочь найти ответы на эти вопросы. Возможно, именно в их размышлениях вы найдёте собственную мотивацию начать обучение в магистратуре.

Почему люди выбирают магистратуру?

В отличие от степени бакалавра, магистерская степень не является обязательным требованием во многих отраслях, однако она по-прежнему остаётся важным шагом для профессионального роста. Что же мотивирует людей выбирать обучение в магистратуре?

Результаты опроса магистрантов TSI показали две основные мотивации: «магистратура как возможность получить новые знания» и «магистратура как возможность улучшить карьерные перспективы» (по 65% респондентов).

«Я хочу изменить свою жизнь»

Как отмечает проректор TSI по академической работе и директор магистерской программы «Менеджмент информационных систем», профессор Михаил Саврасов, в последние годы отчётливо наблюдается изменение мотивации будущих магистрантов: «Сегодня в магистратуру поступают те, кто хочет что-то изменить в своей жизни. Эти студенты уже работают, некоторые из них занимают высокие должности в компаниях, однако их движет стремление расширить свои знания, особенно в сфере IT и цифровизации. Такая мотивация характерна как для студентов магистерской программы “Менеджмент информационных систем”, так и для студентов программы двойного диплома “Компьютерные науки: аналитика данных и искусственный интеллект”.»

Личностное развитие и профессиональная сеть

Около трети магистрантов TSI в качестве ценных преимуществ обучения также отмечают возможность расширить круг профессионального общения - об этом заявили 37% студентов, а достижение целей личностного развития важно для 40% обучающихся.

Магистрантка программы «Менеджмент информационных систем» Александра Балтаце рассказывает: «Моей целью было углублённо изучить управление информационными системами и получить практические знания, которые я могу использовать как на рынке труда, так и в собственных проектах. Я хотела расширить свою квалификацию, так как моё первое образование было в узкой специализации. Выбирая обучение в TSI, я стремилась к тому, чтобы учёба была ориентирована на реальные бизнес-ситуации, современные технологии и имела международный подход.»

Почему именно магистратура TSI?

44% студентов выбрали TSI благодаря репутации вуза, 40% - из-за содержания учебных программ, 37% - благодаря гибкому графику обучения, а 33% - из-за преподавателей с практическим опытом в отрасли.

Александра подчёркивает: «Содержание программы актуально и практико-ориентировано, оно основано на реальных требованиях рынка. Учебный график сбалансирован и позволяет совмещать обучение с работой и другими занятиями. TSI также предлагает спортивные активности, которые помогают поддерживать баланс между учёбой, работой и личной жизнью. Меня приятно удивило, что обучение здесь гибкое и персонализированное. Преподаватели искренне заинтересованы в том, чтобы студенты понимали и усваивали материал. Важную роль играет и международная среда - многие преподаватели и одногруппники представляют другие страны, что даёт более широкий взгляд на различные вопросы и помогает улучшить знание английского языка. Совместная работа на занятиях создаёт ощущение, что ты являешься частью чего-то действительно важного».

Что делает магистратуру TSI особенной?

Профессор Михаил Саврасов выделяет три ключевых аспекта, благодаря которым магистерские программы TSI являются ценными, актуальными и помогают студентам достигать поставленных целей:

Практическая направленность - все магистерские программы TSI разрабатываются таким образом, чтобы студенты чётко понимали, как применять полученные знания в профессиональной деятельности. В учебный процесс входят анализ кейсов (case analysis), гостевые лекции и практические задания. Тесное сотрудничество с индустрией даёт значительные преимущества. Так, в партнёрстве с Deloitte Latvia были разработаны специальные занятия «Экономика искусственного интеллекта», где ИИ рассматривается не просто как технология, а как движущая сила изменений в бизнесе и обществе. Динамичность программ - TSI оперативно реагирует на актуальные изменения, включая новые темы в учебные планы и адаптируя содержание обучения к интересам студентов и тенденциям отрасли, при этом строго соблюдая требования аккредитации. В результате такого подхода была разработана новая магистерская программа двойного диплома в области управления IT-проектами, созданная в ответ на запросы рынка и реализуемая в сотрудничестве с UWE Bristol (Великобритания), где данная программа входит в число наиболее востребованных. Использование профессиональных инструментов - преподаватели TSI внимательно следят за тем, какие инструменты применяются в индустрии, и активно демонстрируют их в рамках практических занятий. Например, Tableau используется в курсе «Бизнес-интеллект и визуализация данных». Кроме того, искусственный интеллект интегрирован в большинство учебных курсов - студентов обучают грамотному и эффективному применению инструментов ИИ в своей профессиональной сфере.

Чего ожидают магистранты после окончания обучения?

Результаты опроса среди действующих студентов показывают, что 60% рассчитывают на карьерный рост, 43% - на увеличение дохода, а 33% - на возможность сменить сферу деятельности.

Александра подводит итог так: «Магистерская степень учит стратегическому мышлению, планированию и управлению. TSI предлагает международную среду и сильный преподавательский состав. Это место, где можно развиваться не только академически, но и как личность - через спорт, творческие проекты и инициативы».

Как найти свою мотивацию? Действуй!

Если ты хочешь получить практические знания и навыки в актуальных и современных областях - поступай в магистратуру TSI! Зимний приём открыт до 31 января. Подать заявку на обучение можно онлайн: admission.tsi.lv

