Учения «Запад-2025» как операция по запугиванию. Глава латвийской армии о предстоящих манёврах в Белоруссии

"На мой взгляд, это будет скорее психологическая операция. Вряд ли у России хватит сил, чтобы перебросить значительные подразделения с фронта. Основной акцент сделают на белорусские войска. Возможно, подключат и других партнёров. Посмотрим показательные выступления на полигонах. Прямой угрозы я пока не вижу", — сказал Пуданс агентству LETA.

По мере приближения "Запад-2025" возможна активизация кибератак, информационных вбросов и попыток дестабилизации, добавил глава армии.

Ранее в отчёте Службы военной разведки и безопасности Латвии отмечалось, что российская армия после вторжения в Украину испытывает серьёзный дефицит техники и кадров. Масштаб предстоящих учений во многом будет зависеть от хода войны

По доступной информации, основная часть "Запад-2025" должна пройти на территории Белоруссии осенью 2025 года. По плану, манёвры охватят стратегические и тактические сценарии противодействия НАТО, с участием сухопутных, авиационных и киберподразделений. При этом точные детали сценариев и численность задействованных войск пока не раскрываются