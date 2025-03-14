Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 14. Марта Завтра: Matilde, Ulrika
Доступность

Уборщики, подсобные рабочие, медики: кем работают в Латвии украинские беженцы?

© LETA 14 марта, 2025 15:16

Новости Латвии

LETA

На последнем заседании правительства был рассмотрен очередной информационный доклад о помощи Латвии гражданским жителям Украины. Как заявила премьер-министр Эвика Силиня, в октябре, когда в последний раз рассматривался аналогичный доклад, была поставлена задача уделить больше внимания вовлечению жителей Украины в рынок труда, внеся соответствующие изменения в план действий.

Именно этот аспект Силиня особенно хотела услышать, хотя докладчиком был министр внутренних дел Рихардс Козловскис.

Как сообщил Козловскис, с октября по конец января в Латвию въехало 6359 граждан Украины, из которых подавляющее большинство - 78% - через аэропорт "Рига". В настоящее время в Регистре физических лиц зарегистрировано 48 543 жителей Украины, которым предоставлен статус временной защиты в Латвии.

В самоуправлениях зарегистрировано 32 895 украинцев. По данным Министерства финансов, в конце 2024 года средняя брутто-зарплата украинских гражданских лиц, работающих в Латвии, составляла 1284 евро.

Наиболее популярными профессиями являются уборщики (716), подсобные рабочие (631), работники магазинов (389), продавцы (352) и повара (290).

Наибольшее количество предприятий, в которых работают граждане Украины, находится в Риге и Рижском регионе планирования.

Министр экономики Викторс Валайнис заявил, что резервов рабочих мест больше нет, данные по занятости аналогичны показателям соседних стран.

Он добавил, что определенная часть жителей Украины занята и в теневой экономике. Статистика также показывает высокую занятость украинцев в медицине.

В январе этого года в Латвии работали 107 украинских врачей, 52 стоматолога, 61 медсестра и 21 помощник врача.

(Diena)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Хейтеры ополчились на Аллу Пугачеву: пригласила в гости на Кипр украинских музыкантов (ВИДЕО)

Важно 19:01

Важно 0 комментариев

Российская певица Алла Пугачева неожиданно спела после продолжительной паузы. Она организовала праздник в честь начала весны в собственном особняке в Лимасоле, сообщает tsn.

Российская певица Алла Пугачева неожиданно спела после продолжительной паузы. Она организовала праздник в честь начала весны в собственном особняке в Лимасоле, сообщает tsn.

Читать
Загрузка

Латышка из Даугавпилса, которая не смогла доказать знания госязыка: а у Ринкевича есть аплиециба?

Выбор редакции 18:47

Выбор редакции 0 комментариев

Недавно художница из Даугавпилса по имени Сандра поделилась в социальных сетях своей историей, которая вызвала широкий резонанс среди пользователей.

Недавно художница из Даугавпилса по имени Сандра поделилась в социальных сетях своей историей, которая вызвала широкий резонанс среди пользователей.

Читать

Не хотят быть рабами Минздрава: суд поддержал семейных врачей

Новости Латвии 18:37

Новости Латвии 0 комментариев

У семейных врачей есть право заключать коллективный договор с Кабинетом министров, постановил Верховный суд (ВС), отклонив аргументы правительства в кассационной жалобе.

У семейных врачей есть право заключать коллективный договор с Кабинетом министров, постановил Верховный суд (ВС), отклонив аргументы правительства в кассационной жалобе.

Читать

Уголовное дело в отношении Линдермана за нарушение санкций ЕС продолжено

Новости Латвии 18:19

Новости Латвии 0 комментариев

Рижский городской суд планирует продолжить рассмотрение уголовного дела в отношении прокремлевского активиста Владимира Линдермана по факту нарушения санкций, введенных Европейским союзом (ЕС) 22 апреля в 13:00, сообщили в суде.

Рижский городской суд планирует продолжить рассмотрение уголовного дела в отношении прокремлевского активиста Владимира Линдермана по факту нарушения санкций, введенных Европейским союзом (ЕС) 22 апреля в 13:00, сообщили в суде.

Читать

Держатся за сильных латышских женщин? В соцсетях устроили обсуждение забавной фотографии министров

Важно 18:10

Важно 0 комментариев

В Твиттере/X устроили обсуждение забавного снимка, на котором министры держатся друг за друга. Что же они делают на этом фото, кто знает?

В Твиттере/X устроили обсуждение забавного снимка, на котором министры держатся друг за друга. Что же они делают на этом фото, кто знает?

Читать

Трамп заявил об «очень хороших и продуктивных» переговорах с Путиным

Мир 18:00

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил об «очень хороших и продуктивных» переговорах с российским президентом Владимиром Путиным — сутки спустя после визита его спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву. Подробностей о разговоре Уиткоффа с Путиным не так много.

Президент США Дональд Трамп заявил об «очень хороших и продуктивных» переговорах с российским президентом Владимиром Путиным — сутки спустя после визита его спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву. Подробностей о разговоре Уиткоффа с Путиным не так много.

Читать

Полная безнадёга: Латковскис о политической системе Латвии на примере кабинета Силини

Важно 17:55

Важно 0 комментариев

"Ежегодный отчет премьер-министра Эвики Силини перед Сеймом о достижениях и планах правительства можно было бы пропустить, если бы он не подчеркивал безнадежный тупик нашей политической системы, - пишет Бен Латковскис в "Неаткариге".

"Ежегодный отчет премьер-министра Эвики Силини перед Сеймом о достижениях и планах правительства можно было бы пропустить, если бы он не подчеркивал безнадежный тупик нашей политической системы, - пишет Бен Латковскис в "Неаткариге".

Читать