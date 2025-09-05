Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

Убираете пенсии по выслуге? Повышайте зарплаты! Рубенис пугает проблемами с театром и балетом (2)

Редакция PRESS 5 сентября, 2025 13:38

Новости Латвии 2 комментариев

LETA

Без глубоких дискуссий об изменениях в системе выслуги пенсий не следует принимать поспешные решения, такое мнение агентству LETA высказал председатель правления Союза работников театра Латвии (LTDS) Оярс Рубенис.

Рубенис отметил, что обо всём можно говорить и договариваться, и понятно стремление сократить государственные расходы, однако, если планируется исключить артистов из числа получателей пенсий за выслугу, необходимо пересмотреть уровень доходов работников культуры в целом.

Председатель правления LTDS упомянул, что в балете уже сейчас сложно привлекать профессиональных танцоров, поскольку уважающий себя мужчина, обладающий талантом и понимающий ценность балета, не будет работать в профессии, которая не даёт возможности ни содержать, ни обеспечивать свою семью. Также Рубенис обратил внимание на то, что редкий балетный артист во время своей профессиональной деятельности может думать о получении другого образования.

По его наблюдениям, те танцоры, которые думали о получении образования в другой сфере, своевременно ушли из профессии. Говоря о предложении обеспечить работникам культуры переподготовку для другой профессии, председатель правления LTDS призвал учитывать, что зачастую препятствием для этого является подорванное в профессии здоровье.

По его мнению, при внесении изменений в круг получателей пенсий за выслугу необходимо обеспечить артистам такой уровень заработной платы, из которой можно откладывать на старость. Рубенис подчеркнул, что Латвия — маленькая страна, и полагаться на то, что театры за счёт доходов от продажи билетов при сокращающейся аудитории смогут обеспечить артистам более высокие зарплаты, рискованно.

Председатель правления LTDS отметил, что важно, чтобы, например, дети, решившие поступать в балетную школу и всю жизнь проводить на пуантах, включая тренировки тела по выходным, знали, что у них будет хорошая зарплата, из которой можно будет откладывать на старость. Тогда это будет их личным решением, считает Рубенис.

Он также указал, что сейчас артисты в глазах общества выставляются главными виновниками. О других группах не ведутся широкие дискуссии, речь идет только об артистах. Председатель правления LTDS отметил, что в социальных сетях появляются вопросы, зачем артистам нужны пенсии за выслугу и что вклад работников культуры никому особо не нужен. Рубенис риторически спросил, что же тогда «нам всем действительно нужно».

По его мнению, предложение Государственной канцелярии на данный момент объяснено обществу недостаточно убедительно. По мнению Рубениса, необходимо скрупулёзно обсудить каждую профессию, для которой предусмотрена пенсия за выслугу, и только после этого принимать решения. Председатель правления LTDS также добавил, что пенсии за выслугу, возможно, не лучший «кнут» для привлечения в любую профессию, но в таком случае требуется иной подход.

Как ранее агентству LETA сообщила руководитель отдела общественных отношений Министерства культуры (КМ) Лита Кокале, в настоящее время в Латвии пенсии за выслугу получают 208 артистов, что составляет 2% от общего числа получателей таких пенсий. Средний размер пенсии за выслугу для артистов составляет 761 евро брутто. Всего в стране пенсии за выслугу получают 10 306 человек, что в этом году обойдётся государственному бюджету в 114,76 миллиона евро, из которых на пенсии для артистов требуется 1,8 миллиона евро, или 1,5% от общих затрат.

Государственная канцелярия предлагает исключить из числа профессий, получающих пенсии за выслугу, прокуроров, судей (предусматривая специальную пенсию), дипломатов, балетных артистов, актёров кукольного театра, цирковых артистов, хоровых артистов, оркестровых музыкантов, солистов-вокалистов, театральных актёров, предусматривая поддержку для переподготовки в другой профессии, а также все должности и профессии, выполнение обязанностей которых не связано с регулярной угрозой здоровью и жизни, включая тех, кто выполняет вспомогательные функции. Это будет касаться только тех лиц, которые начнут работать в соответствующей профессии после конца 2026 года.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:30 13.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Ринкевич поблагодарил патриарха Варфоломея за поддержку Украины
Bitnews.lv 2 часа назад
Пациентка показала шокирующие фото операционной в Риге
Bitnews.lv 8 часов назад
Будет ли «Запад-2025» прикрытием для инфовойны против Балтии?
Bitnews.lv 8 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 8 часов назад
Как обязательный призыв женщин сочетается с выходными по случаю менструации?
Bitnews.lv 9 часов назад
Дания: жизнь под красным флагом с белым крестом
Sfera.lv 11 часов назад
Литва: семь новых направлений Wizzair
Sfera.lv 12 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (2)

Важно 21:40

Важно 2 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (2)

Мир 21:38

Мир 2 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (2)

Важно 21:38

Важно 2 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (2)

Важно 21:07

Важно 2 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (2)

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 2 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (2)

Важно 21:06

Важно 2 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (2)

Бизнес 21:01

Бизнес 2 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать