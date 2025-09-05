Рубенис отметил, что обо всём можно говорить и договариваться, и понятно стремление сократить государственные расходы, однако, если планируется исключить артистов из числа получателей пенсий за выслугу, необходимо пересмотреть уровень доходов работников культуры в целом.

Председатель правления LTDS упомянул, что в балете уже сейчас сложно привлекать профессиональных танцоров, поскольку уважающий себя мужчина, обладающий талантом и понимающий ценность балета, не будет работать в профессии, которая не даёт возможности ни содержать, ни обеспечивать свою семью. Также Рубенис обратил внимание на то, что редкий балетный артист во время своей профессиональной деятельности может думать о получении другого образования.

По его наблюдениям, те танцоры, которые думали о получении образования в другой сфере, своевременно ушли из профессии. Говоря о предложении обеспечить работникам культуры переподготовку для другой профессии, председатель правления LTDS призвал учитывать, что зачастую препятствием для этого является подорванное в профессии здоровье.

По его мнению, при внесении изменений в круг получателей пенсий за выслугу необходимо обеспечить артистам такой уровень заработной платы, из которой можно откладывать на старость. Рубенис подчеркнул, что Латвия — маленькая страна, и полагаться на то, что театры за счёт доходов от продажи билетов при сокращающейся аудитории смогут обеспечить артистам более высокие зарплаты, рискованно.

Председатель правления LTDS отметил, что важно, чтобы, например, дети, решившие поступать в балетную школу и всю жизнь проводить на пуантах, включая тренировки тела по выходным, знали, что у них будет хорошая зарплата, из которой можно будет откладывать на старость. Тогда это будет их личным решением, считает Рубенис.

Он также указал, что сейчас артисты в глазах общества выставляются главными виновниками. О других группах не ведутся широкие дискуссии, речь идет только об артистах. Председатель правления LTDS отметил, что в социальных сетях появляются вопросы, зачем артистам нужны пенсии за выслугу и что вклад работников культуры никому особо не нужен. Рубенис риторически спросил, что же тогда «нам всем действительно нужно».

По его мнению, предложение Государственной канцелярии на данный момент объяснено обществу недостаточно убедительно. По мнению Рубениса, необходимо скрупулёзно обсудить каждую профессию, для которой предусмотрена пенсия за выслугу, и только после этого принимать решения. Председатель правления LTDS также добавил, что пенсии за выслугу, возможно, не лучший «кнут» для привлечения в любую профессию, но в таком случае требуется иной подход.

Как ранее агентству LETA сообщила руководитель отдела общественных отношений Министерства культуры (КМ) Лита Кокале, в настоящее время в Латвии пенсии за выслугу получают 208 артистов, что составляет 2% от общего числа получателей таких пенсий. Средний размер пенсии за выслугу для артистов составляет 761 евро брутто. Всего в стране пенсии за выслугу получают 10 306 человек, что в этом году обойдётся государственному бюджету в 114,76 миллиона евро, из которых на пенсии для артистов требуется 1,8 миллиона евро, или 1,5% от общих затрат.

Государственная канцелярия предлагает исключить из числа профессий, получающих пенсии за выслугу, прокуроров, судей (предусматривая специальную пенсию), дипломатов, балетных артистов, актёров кукольного театра, цирковых артистов, хоровых артистов, оркестровых музыкантов, солистов-вокалистов, театральных актёров, предусматривая поддержку для переподготовки в другой профессии, а также все должности и профессии, выполнение обязанностей которых не связано с регулярной угрозой здоровью и жизни, включая тех, кто выполняет вспомогательные функции. Это будет касаться только тех лиц, которые начнут работать в соответствующей профессии после конца 2026 года.