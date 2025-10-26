Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«У власти мягкие уклоняющиеся люди»: экс-президент критикует правительство

TV24 26 октября, 2025 13:34

LETA

Бывший президент Латвии Валдис Затлерс в эфире TV24 в программе Nedēļa. Post scriptum выступил с критикой работы правительства, отметив нехватку политических идей.

"Правительство валят изнутри. Это демарш СЗК - голосовать вместе с оппозицией, против того, за что сами голосовали. Этого нельзя было стерпеть, это не на пользу. Но ведь ни у кого нет смелости, никто не заинтересован в свержении правительства", - заявил экс-президент.

В правительстве, по его словам, настала мягкая власть, при этом все спорят. Что-то делается, но народ этого не видит, так как споры это затеняют.

"Сейчас у власти мягкие уклоняющиеся люди. Это можно изменить только через выборы. Эти две темы, которые сейчас подняли, - людям не хватает политических идей, нечего поставить в повестку дня", - считает Затлерс.

По поводу Стамбульской конвенции он высказался, что конкретные партии настаивают на её отмене из-за конкретных отрицательных фактов, но таких фактов попросту нет и никто ни одного факта не назвал.

"Все заинтересованы в эмоциональном споре, это государству ничего не даёт, людям ничего не даёт. А даст ли тем политикам, кто это создал? Думаю, нет", - убеждён экс-президент.

  Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Строишь дом — будь добр указать, откуда средства; как это нужно будет делать

13:17

С 1 ноября каждое физическое лицо перед началом строительных работ будет обязано указать в Строительной информационной системе (Būvniecības informācijas sistēma, сокращённо - BIS) источник финансов на проведение этих работ, поскольку вступят в силу утверждённые правительством в апреле Правила строительства зданий.

С 1 ноября каждое физическое лицо перед началом строительных работ будет обязано указать в Строительной информационной системе (Būvniecības informācijas sistēma, сокращённо - BIS) источник финансов на проведение этих работ, поскольку вступят в силу утверждённые правительством в апреле Правила строительства зданий.

«Государство меня бросило»: история одного пациента с редким заболеванием

12:50

55-летний Айгарс (имя изменено) родился и вырос в Латвии, 24 года проработал в одном и том же госучреждении на благо общества. Он и теперь не сидит дома, а занимается бизнесом и исправно платит налоги, но чувствует, что государство покинуло его, предоставив самому разбираться с медицинскими проблемами, решить которые ему не под силу, сообщает портал TV3 Ziņas.

55-летний Айгарс (имя изменено) родился и вырос в Латвии, 24 года проработал в одном и том же госучреждении на благо общества. Он и теперь не сидит дома, а занимается бизнесом и исправно платит налоги, но чувствует, что государство покинуло его, предоставив самому разбираться с медицинскими проблемами, решить которые ему не под силу, сообщает портал TV3 Ziņas.

Маэстро снова на сцене! Внучка поделилась душевным роликом (ВИДЕО)

12:23

В субботу, 25 октября, внучка знаменитого композитора Аннамария Паула опубликовала в "Инстаграм" ролик, демонстрирующий, что Раймонд Паулс по-прежнему в отличной форме. На видео он энергичен и улыбается.

В субботу, 25 октября, внучка знаменитого композитора Аннамария Паула опубликовала в "Инстаграм" ролик, демонстрирующий, что Раймонд Паулс по-прежнему в отличной форме. На видео он энергичен и улыбается.

В парижском аэропорту задержан подозреваемый в ограблении Лувра

12:00

На прошлой неделе из всемирно известного музея в Париже были украдены восемь драгоценностей короны, что вызвало возмущение общественности и поставило под сомнение безопасность музея.
Подозреваемый в дерзком ограблении Лувра неделю назад был арестован, когда собирался сесть на самолет, вылетавший в Алжир. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает французское издание Paris Match.

На прошлой неделе из всемирно известного музея в Париже были украдены восемь драгоценностей короны, что вызвало возмущение общественности и поставило под сомнение безопасность музея.
Подозреваемый в дерзком ограблении Лувра неделю назад был арестован, когда собирался сесть на самолет, вылетавший в Алжир. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает французское издание Paris Match.

Путин: Испытали ракету «Буревестник» с ядерным двигателем

11:57

Владимир Путин поручил готовить инфраструктуру для размещения ракеты "Буревестник" в армии РФ после успешных испытаний. По словам главы Генштаба Валерия Герасимова, крылатая ракета преодолела 14 000 км.

Владимир Путин поручил готовить инфраструктуру для размещения ракеты "Буревестник" в армии РФ после успешных испытаний. По словам главы Генштаба Валерия Герасимова, крылатая ракета преодолела 14 000 км.

Ученые разработали имплант, с помощью которого ослепшие пациенты снова могут читать

11:52

Ученые вставили импланты в глаза слепым пациентам, и теперь они снова могут читать. Хирург из лондонской больницы Мурфилдс, сделавший эту операцию пяти людям, называет результаты эксперимента «поразительными».

Ученые вставили импланты в глаза слепым пациентам, и теперь они снова могут читать. Хирург из лондонской больницы Мурфилдс, сделавший эту операцию пяти людям, называет результаты эксперимента «поразительными».

