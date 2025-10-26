«У власти мягкие уклоняющиеся люди»: экс-президент критикует правительство

"Правительство валят изнутри. Это демарш СЗК - голосовать вместе с оппозицией, против того, за что сами голосовали. Этого нельзя было стерпеть, это не на пользу. Но ведь ни у кого нет смелости, никто не заинтересован в свержении правительства", - заявил экс-президент.

В правительстве, по его словам, настала мягкая власть, при этом все спорят. Что-то делается, но народ этого не видит, так как споры это затеняют.

"Сейчас у власти мягкие уклоняющиеся люди. Это можно изменить только через выборы. Эти две темы, которые сейчас подняли, - людям не хватает политических идей, нечего поставить в повестку дня", - считает Затлерс.

По поводу Стамбульской конвенции он высказался, что конкретные партии настаивают на её отмене из-за конкретных отрицательных фактов, но таких фактов попросту нет и никто ни одного факта не назвал.

"Все заинтересованы в эмоциональном споре, это государству ничего не даёт, людям ничего не даёт. А даст ли тем политикам, кто это создал? Думаю, нет", - убеждён экс-президент.