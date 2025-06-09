У Ратниекса чувство «дежавю»: в 2020 году националы уже садились за стол переговоров с «Прогрессивными»

Он подчеркнул, что до сих пор не вёл переговоров о возможной коалиции, так как они начнутся только сегодня. Поскольку инициативу в формировании коалиции взяли на себя "Прогрессивные", НО сначала выслушает предложения, а при необходимости и само готова проявить инициативу.

Ратниекс отметил, что на этих выборах крайне важными для избирателей были вопросы национальной идентичности и безопасности. По его словам, если сложить мандаты НО и Объединённого списка (ОС), видно, что рижане отдали предпочтение именно этим политическим силам, поскольку они схожи по идеологии.

«Важно, что у латышского блока в думе есть большинство. Крайне важно не допустить, чтобы прокремлёвские партии сформировали коалицию. Пусть с небольшим перевесом, но у латышских сил есть преимущество», — подчеркнул политик.

В интервью на Латвийском телевидении Ратниекс добавил, что до выборов НО и не участвовало в каких-либо переговорах о возможной коалиции в думе. А если такие закулисные разговоры и велись другими силами, то договорённости, достигнутые тогда, теперь утратили актуальность.

По мнению Ратниекса, работа нового состава думы обещает быть интересной. Он признался, что испытывает чувство лёгкого «дежавю», вспоминая события после внеочередных выборов в Рижскую думу в 2020 году, когда НО также садилось за стол переговоров с Прогрессивными, как это запланировано и сегодня.