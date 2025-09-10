У нас опять нашли картель. И снова в строительстве

За нарушение антимонопольного законодательства предприятиям назначены штрафы на общую сумму свыше 500 тысяч евро. Подробности обещают представить завтра. А пока напомним, что в 2021 году KP выявил крупнейший за последние десятилетия строительный картель, участники которого участвовали как минимум в 70 тендерах на общую сумму почти 687 млн евро. Тогда штрафы для десяти фирм достигли 16,6 млн евро. Среди наказанных были «Skonto būve», «Latvijas energoceltnieks», «Velve», «Arčers», «Rere būve», «Re & Re», «RBSSKALS būvvadība», «Abora», «LNK Industries» и «Merks».

Следствие тогда установило, что с 2015 по 2018 год представители крупнейших строительных компаний встречались не менее 12 раз — в том числе в известных банях «Taureņi» и санатории «Jūrsalīcis» в Юрмале. Там они распределяли тендеры и обсуждали условия участия.

Попытки строительных компаний оспорить решение KP в суде оказались безуспешными: в январе 2025 года Административный апелляционный суд отклонил иски 13 фирм, включая «Abora», «Arčers», «Latvijas energoceltnieks», «LNK Industries», «Merks», «Re&Re», «Rere būve» и «Skonto būve».

И вот не прошло и года..