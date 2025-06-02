"Думаю, что первая и самая важная вещь - жилье, это очень существенная инвестиция. У нас нет реальной поддержки. Пособия наверняка могли быть и больше, необлагаемый минимум и другие вещи. Плюс вообще отношение к семье с детьми в обществе, насколько готовы идти навстречу работодатель, государство и самоуправления", - говорит он.

Тронс поясняет, что внимание надо обратить и на работодателей и их отношение к многодетным семьям и семьям с маленькими детьми, чтобы родителям предлагали работать удаленно: "Если у тебя двое детей, может случиться так, что они постоянно болеют. Соответственно, могут быть варианты - работа частично очно или, может быть, больше из дома. Да, наверное, здесь надо начинать с государственных и муниципальных учреждений, соответственно и частники подтянутся больше".

Хотя многодетным семьям и полагаются семейные карты "3+", Тронс считает, что пользы от них немного - ее недостаточно для семей, где трое и более детей: "О, да, классно, карта 3+, где есть скидка в музеях! Ну, а фактически можно назвать бонусы для семьи, где двое или трое детей?"